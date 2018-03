Arbeitslosigkeit: Stronach/Lugar fordert Senkung der Lohnnebenkosten

Gegenseitiges Schulterklopfen von Faymann und Spindelegger hilft Arbeitslosen nicht

Wien (OTS) - "SPÖ und ÖVP haben kein Rezept gegen die steigende Arbeitslosigkeit. Es ist dramatisch, dass Rot und Schwarz weder den älteren Beschäftigungslosen noch den Jugendlichen Jobperspektiven bieten können. Anstatt alles dafür zu tun, um die Arbeitslosen wieder in Beschäftigung zu bringen, klopfen sich Faymann und Spindelegger im Wahlkampf gegenseitig auf die Schultern und täuschen eine heile Welt vor. Das bringt den Betroffenen aber keinen Job, davon können sie keine Miete zahlen", so Team Stronach Klubobmann Robert Lugar zum Anstieg der Arbeitslosenquote um 13,1 Prozent.

Lugar fordert rasche arbeitsmarktpolitische Reformen ein, damit die Unternehmen wieder mehr Mitarbeiter einstellen können. So müssten die Lohnnebenkosten und auch die bürokratischen Hürden gesenkt werden. "SPÖ und ÖVP haben für Österreich in den letzten Jahren keine Vorsorge getroffen, sie haben nur verwaltet. Wenn diese beiden Parteien wiedergewählt werden, wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Nur wenn es eine Mehrheit abseits von Rot und Schwarz und ein starkes Team Stronach gibt, sind die dringend nötigen positiven Veränderungen für die Menschen und das Land möglich", betont Lugar.

