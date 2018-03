ORF vergibt zum 25. Mal den "Greinecker Preis für Zivilcourage"

ORF zeichnet am 5. September Persönlichkeiten mit beispielgebendem sozialem Engagement aus

Wien (OTS) - Am 5. September 2013 ist es so weit: Der ORF vergibt zum 25. Mal den "ORF-Greinecker Preis für Zivilcourage", um damit außergewöhnliche Menschen und ihr gesellschaftliches Engagement zu würdigen. Benannt ist der Preis nach seinem Stifter, dem verstorbenen Wiener Fritz Greinecker. Greineckers Anliegen war das nachhaltige Engagement und die gesellschaftliche Vorbildwirkung. Er hat dem ORF dieses Anliegen anvertraut, der seither den aus den Erlösen der Stiftung dotierten "Greinecker Preis für Zivilcourage" vergibt. Der Greinecker Preis 2013 ist insgesamt mit 9.900 Euro dotiert, das Preisgeld wird zu gleichen Teilen auf die Preisträger/innen aufgeteilt.

Die feierliche Preisverleihung findet am Donnerstag, dem 5. September, um 16.00 Uhr im RadioCafe des ORF-Funkhauses statt. Durch die Veranstaltung führt Mari Lang, die als neues Gesicht der Kampagne auch in TV-Spots zu den Bewerbungen aufgerufen hat.

"Die wirkliche Auszeichnung besteht in der Würdigung des gesellschaftlichen Engagements, die dieser Preis ausdrücken soll", sagt Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting und Juryvorsitzende des Greinecker Preises. "Die Aufrufe in der 'ORF nachlese' und durch Fernsehspots haben eine große Resonanz gefunden -insgesamt gab es heuer knapp 50 Einreichungen aus allen Bundesländern, die das sehr breite und vielfältige Spektrum gesellschaftlichen Engagements in Österreich zeigen."

Die Jury hat drei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten bzw. Projekte ausgewählt, die - ganz im Sinne des Stifters -, für die Möglichkeiten zivilgesellschaftlichen Engagements stehen. Die Laudatio auf die Preisträger/innen halten Juryvorsitzende Sissy Mayerhoffer, der stellvertretende Leiter der ORF-Rechtsabteilung, Dr. Josef Lusser, und die Redaktionsleiterin der "ORF nachlese", Katja Zinggl-Pokorny.

ORF-Redakteurin Christine Linduska-Tham ist nach Kärnten, Salzburg und Niederösterreich - in die jeweilige Heimatgemeinde der Preisträger/innen gereist - und hat für Sendung "heute leben" (Montag bis Freitag, jeweils um 17.30 Uhr in ORF 2) Kurzporträts der ausgezeichneten Persönlichkeiten gestaltet, die am 5., 6. und 9. September in "heute leben" zu sehen sind.

