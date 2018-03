Die Trafik als Gruselkabinett - Trafikanten starten Aktionstage gegen EU-Überregulierung und rufen zur Unterstützung auf

Start des österreichweiten Protests in den Trafiken und unter www.eu-es-reicht.at

Wien (OTS) - Tausende Tabaktrafikanten in Österreich folgen dem Aufruf zum gemeinsamen Protest und verwandeln bis Mittwoch ihre Geschäfte in "Gruselkabinette". Der Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs (VCPÖ) initiierte die Aktion und verteilte vorab 1,7 Millionen Bildkarten mit den von der EU geplanten Schockbildern, hinter welchen die Zigarettenpackungen in den Verkaufsregalen versteckt werden. Bei den heute zeitgleich stattfindenden Pressekonferenzen in Wien, Linz und Innsbruck wurden die Auswirkungen der im Europäischen Parlament in der nächsten Woche zur Abstimmung stehenden Änderungen der EU-Tabakprodukt-Richtlinie der Öffentlichkeit vorgestellt. Gleichzeitig wurde zur Unterstützung der Protestaktion unter www.eu-es-reicht.at aufgerufen. Der gemeinsame Protest richtet sich an die österreichischen EU-Abgeordneten mit dem Appell, sich für verhältnismäßige Vorschriften auszusprechen.

Klaus W. Fischer, VCPÖ-Präsident und Tabakfachhändler in Wien: "Es geht um viel mehr als überzogene Gruselbilder, nämlich auch um das unverhältnismäßige Ver-bot von Slim-Zigaretten und diverser Packungsformate. Sowie um das Verbot von Menthol, Vanille und anderen Aromastoffen."

Über alle einschränkenden Maßnahmen und Verbote hinaus enthält die neue EU-Tabakprodukt-Richtlinie nach Wunsch des Gesundheitsausschusses des Europäischen Parlaments weiterhin einen Blankoscheck in Form delegierter Rechtsakte. Diese würden die EU-Kommission ermächtigen, weitreichende Änderungen an der verabschiedeten Richtlinie ohne Beschluss des demokratisch gewählten Parlaments herbeizuführen.

Österreichs Bevölkerung gegenüber EU-Plänen ebenso skeptisch wie Tabakbranche

VCPÖ-Präsident Klaus W. Fischer: "Tabak ist ein Kulturgut, ein legales Produkt, an welchem die EU ein politisches Exempel statuieren will. So sollen nämlich künftig gesellschaftspolitische Änderungen ohne Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger stattfinden können. Wir halten dies demokratiepolitisch und gesellschaftlich für mehr als bedenklich. Daher appellieren wir an alle politischen Entscheidungsträger, die Stimmen ihrer Wählerinnen und Wähler zu hören und entsprechend zu handeln."

Eine im Mai 2013 durchgeführte repräsentative, exklusive Studie hatte ergeben, dass die EU-Pläne für Tabakprodukte auch in den Augen der österreichischen Bevölkerung, als Zielgruppe dieser Maßnahmen, die falschen Mittel sind, um die gesundheitspolitischen Ziele zu erreichen: 70% halten größere Warnhinweise auf Zigarettenpackungen nicht für geeignet, um den Tabakkonsum von Jugendlichen einzudämmen. Ebenso halten 70% ein Verbot der Menthol- und Slim-Zigaretten als nicht zielführend, um einen Rückgang des Tabakkonsums zu erreichen.

DI Tina Reisenbichler, Geschäftsführerin MVG Monopolverwaltung GmbH: "Die EU begründet die Verschärfung der Tabakprodukt-Richtlinie mit Forderungen nach einem strengen Jugendschutz. In Österreich gelten mit dem Tabakmonopolgesetz schon jetzt die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen und so wird ohne weitere Notwendigkeit weit über das Ziel hinausgeschossen. Tausende Existenzen sind ebenso gefährdet wie das Monopolgesetz."

Verhältnismäßiger Kompromiss seitens der EU-Politiker eingefordert

Komm. Rat Peter Trinkl, Bundesgremialobmann der Tabaktrafikanten Österreichs bietet der österreichischen Politik auch einen konkreten Lösungsvorschlag an: "Warnhinweise auf den Zigarettenpackungen in einer Größe von 50% der Packungsfläche, statt der bisher diskutierten 75%, welche auf der unteren Hälfte der Packung angeordnet werden. Dies erspart den ohnehin schon in ihrer wirtschaftlichen Existenz massiv bedrohten Trafikanten hohe Umbaukosten ihrer Verkaufsregale."

Zudem würde dies der Position von vier der fünf beratenden Ausschüsse - unter anderem zuständig für Rechtsfragen, Landwirtschaft, Industrie und Handel - entsprechen.

Wenig hält der Bundesgremialobmann von den Verboten von Menthol und Zusatzstoffen: "Der freie und mündige Staatsbürger wird massiv bevormundet. Einem Raucher von Mentholzigaretten wird es künftig nicht mehr möglich sein, seiner bewussten Entscheidung zum Kauf dieser Sorte legal nachzukommen. Wir erwarten einen deutlichen Anstieg an Schmuggelzigaretten."

Baumeister Ing. Richard Lugner, Geschäftsführer Lugner City Wien:

"Ich halte diese Verschandelung der Zigarettenpackung für grauslich und für eine Zumutung auch für Nichtraucher wie mich. Die EU hält uns wohl nicht für erwachsen genug, eigene mündige Entscheidungen zu treffen. Raucher sind Teil der Gesellschaft und die politische Trennung in Nichtraucher und Raucher spaltet zunehmend diese. Wir in der Lugner-City sorgen daher mit entsprechend abgetrennten Bereichen für ein reibungsloses Miteinander zwischen Nichtrauchern und Rauchern."

VCPÖ-Präsident Klaus W. Fischer abschließend: "Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass die österreichischen Politiker zur Vernunft kommen und gegen diese überschießende Bevormundung eintreten."

Über den VCPÖ und seine Aktivitäten

Mit der Initiative "Liebe EU, ES REICHT!" wurde mit österreichweiten Informationsveranstaltungen zwischen Februar und Juni 2013 die Öffentlichkeit, Medien und Politiker auf die Pläne der EU zu einer Verschärfung der derzeit geltenden EU-Tabakprodukt-Richtlinie und deren massiven gesellschaftspolitischen sowie wie wirtschaftlichen Auswirkungen aufmerksam gemacht.

Die aktuelle Aktion "JETZT GEMEINSAM PROTESTIEREN" appelliert an die verantwortlichen Politiker vor der Abstimmung zur überarbeiteten Tabakprodukt-Richtlinie im September 2013. Unterstützt werden die Veranstaltungen durch eine Postkartenaktion an die verantwortlichen Politiker in Wien und Brüssel.

