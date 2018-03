ORF III mit Thema Bildung in "erLesen", Hermann Nitsch im Porträt und Start der "Forum Alpbach Wirtschaftsgespräche"

Am 3. September im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 3. September 2013, startet ORF III um 19.45 Uhr die "Forum Alpbach Wirtschaftsgespräche":

ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs bittet Sandra Navidi zum Interview, führende Beraterin für internationale Strategien und Gründerin der internationalen Finanzberatung Beyond Global. Zentrales Thema ist das Verhältnis von Real- und Finanzwirtschaft.

Um 20.15 Uhr setzt sich die ORF-III-Büchersendung "erLesen" mit dem Thema Bildung auseinander. Zum Schulbeginn diskutiert Heinz Sichrovsky mit dem Jugendforscher und Bildungsexperten Bernhard Heinzlmaier sowie der Autorin Gerlinde Unverzagt, die mit ihrem "Lehrerhasser"-Buch für Aufsehen gesorgt hat, über notwendige Reformen und wie die Schule der Zukunft aussehen sollte. Ebenfalls zu Gast ist der erfolgreiche Autor Thomas Glavinic, der sein neues Buch "Das größere Wunder" vorstellt, das soeben für den Deutschen Buchpreis 2013 nominiert wurde.

Der Schulbeginn dominiert auch die darauffolgenden "Hyundai Kabarett-Tage": Um 21.05 Uhr präsentiert Andreas Ferner mit seinem Kabarettprogramm "Schule, oida!" eine Lehrstunde der etwas anderen Art. Für einen Abend bricht der "Lehrer des Jahres 2012" das Konferenzgeheimnis und stellt sich heroisch der Generation i-blöd. Trotz Facebook, Smartphones und Killer-Apps meistert Andreas Ferner sein Pädagogen-Dasein zwischen Gangaufsicht, Elternsprechtagen und Pausenbrot.

Um 22.00 Uhr folgt das britische Psychothrillerdrama "Heart - Jeder kann sein Herz verlieren" im Rahmen der europäischen Artfilm-Leiste "euro.film". Nach dem Tod ihres Sohnes willigt Maria ein, sein Herz zur Transplantation freizugeben. Doch was in der Medizin nicht mehr als eine weitere gelungene Operation ist, bedeutet für Maria eine Seelenwanderung: Sie liebt ihren Sohn einfach in einem anderen Körper weiter. Mit Christopher Eccleston, Saskia Reeves und Kate Hardie in den Hauptrollen.

Anlässlich des 75. Geburtstages von Hermann Nitsch zeigt ORF III um 23.35 Uhr ein Porträt des renommierten österreichischen Künstlers. Hermann Nitsch gilt als Gründer des Wiener Aktionismus und ist weltweit bekannt für sein Orgien-Mysterien-Theater. Über ein Jahr begleitete Regisseurin Daniela Ambrosoli den Künstler und schuf anhand zahlreicher Gespräche mit Freunden und Weggefährten wie Günther Brus und Rita Leitenbor ein intimes Porträt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at