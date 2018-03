ORF SPORT + mit den Highlights vom Tischtennis-Bundesliga-Opening

Am 3. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 3. September 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Tischtennis-Bundesliga-Opening um 20.15 Uhr, vom Race Across America um 21.15 Uhr, von den österreichischen Beachvolleyball-Meisterschaften in Rabenstein um 21.45 Uhr und vom Grand Slam der Damen in Moskau bei der Beachvolleyball-World-Tour 2013 um 21.55 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.15 Uhr.

Beim Tischtennis-Bundesliga-Opening in Linz am vergangenen Wochenende konnten bei den Herren mit SVS Niederösterreich und bei den Damen mit Linz AG Froschberg die Vorjahressieger ihren Titel erfolgreich verteidigen. Dabei schaffte die SVS Niederösterreich den Finaleinzug erst im "Elfmeterschießen", und auch bei den Damen kam es im Halbfinale zu einem spannenden Duell der beiden Bundesländer Oberösterreich gegen Niederösterreich. Nach hartem Kampf im Halbfinale gegen SPG Walter Wels präsentierte sich die SVS Niederösterreich im Finale gegen den UTTC Raiffeisen Ligist gewohnt souverän. Daniel Habesohn musste zwar die erste Partie des Finales gegen Gerold Gabor mit 2:3 abgeben, in der Folge war der neuerliche Cup-Triumph nicht mehr in Gefahr. Bei den Damen kam es in Linz zum erwarteten Endspiel der beiden Dauerrivalen Linz AG Froschberg und SVS Ströck, das die Oberösterreicherinnen für sich entschieden.

