VP-Juraczka ad Arbeitsmarkt: Wann beginnt der Kampf der SPÖ um Arbeitsplätze?

Wien (OTS) - "Die vorliegenden Zahlen für Wien zeigen neuerlich, dass Rot-Grün keinerlei Wirtschaftskompetenz besitzt und keine Anstrengungen in Angriff genommen werden um endlich gegenzusteuern", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka in einer ersten Reaktion zu den aktuellen Arbeitsmarktdaten.

"Obwohl die SPÖ großspurig plakatiert um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen, sieht die Realität in unserer Stadt leider ganz anders aus. Statt den Standort durch Entlastungen zu entfesseln ist man besonders strebsam, wenn es darum geht neue Belastungen zu erfinden bzw. die Gebühren stetig und massiv zu erhöhen. Wien trumpft im Bundesländervergleich auf, aber lediglich als schlechtes Beispiel. Rekordverschuldung, Rekordarbeitslosigkeit, stagnierende Beschäftigung und unterdurchschnittliches Wachstum sind pures Gift für den Wirtschaftsstandort Wien", so Juraczka weiter.

"Impulse seitens der rot-grünen Stadtregierung für Wirtschaftswachstum und Arbeitsmarkt sind nicht erkennbar. Auch die dringend notwendigen Initiativen für grundlegende Reformen und Ausgabenreduktionen sind weit und breit nicht in Sicht. Es ist Zeit zu handeln, im Sinne der Wienerinnen und Wiener. Leere Versprechungen zu plakatieren schafft jedenfalls keinen einzigen Arbeitsplatz", so Juraczka abschließend.

