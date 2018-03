Stummvoll: Wer Skandal sagt, muss auch FPÖ sagen

Milliardengrab Hypo Alpe Adria ist Folge massiver FPÖ- Inkompetenz

Wien, 2. September 2013 (ÖVP-PK) "Wer Skandal sagt, muss hierzulande auch FPÖ sagen. Das beweist das durch die massive Inkompetenz der Freiheitlichen verschuldete Milliardengrab Hypo

Alpe Adria", stellt ÖVP-Finanzsprecher Günter Stummvoll klar. "Die Europäische Kommission hat eindeutig festgestellt, dass die ehemaligen Eigentümer für das Kärntner Finanzfiasko verantwortlich zeichnen. Verständlich, dass den blau-orangen Jongleuren jetzt die Nerven durchgehen", betont Stummvoll. "FPÖ und BZÖ müssen sich endlich ihrer Verantwortung in Kärnten stellen und aufhören, andere anzupatzen. Beide Parteien müssen endlich ihre Verschleierungstaktik beenden und für lückenlose Aufklärung sorgen", unterstreicht der ÖVP-Abgeordnete. "Die österreichische Bundesregierung hat in der Causa 'Hypo' immer im Sinne der österreichischen Steuerzahler gehandelt. FPÖ und BZÖ haben inkompetent herumgefuhrwerkt und zum Schaden der Bevölkerung agiert", hält Günter Stummvoll fest. Und abschließend: "Die verzweifelten Versuche des dritten Lagers, staatstragende Parteien zu diskreditieren, sind armselig. Der FPÖ fehlt, wie auch dem BZÖ, der Wille, Verantwortung für dieses Land zu übernehmen. Die ÖVP arbeitet auch in Wahlkampfzeiten für Österreich." ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp