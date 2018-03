FP-Gudenus: Verlierer-Koalition kolossal gescheitert - FPÖ beantragt Neuwahl!

Zum Schutze der Bürger muss das rot-grüne Debakel schnellstmöglich beendet werden

Wien (OTS/fpd) - Das aktuelle Symbol für die Planlosigkeit, die Unfähigkeit und die Uneinsichtigkeit der Häupl-Truppe und ihres grünen Anhängsels ist das Chaos rund um die Mariahilfer Straße. "Da ist wieder einmal in Feudalherren-Manier über die Bürger drübergefahren und ein Prestige-Projekt mit vielen Steuer-Millionen und aller Gewalt durchgedrückt worden", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Für ihn ist klar: "Ziel war und ist, die Mariahilfer Straße, wie wir sie kennen und lieben, zu zerstören." Dafür nehme Rot-Grün bereitwillig mehr Verkehr durch längere Fahrtwege, mehr Stau, mehr Schadstoffausstoß und Umsatzeinbußen für Geschäftsleute in Kauf. Gudenus: "Ein Debakel, aber jetzt ist Schluss! Wir werden uns nicht darauf beschränken, gegen das konkrete Projekt mobil zu machen. Das tun wir auch - es wird einen Standprotest am kommenden Freitag geben, bei dem auch FPÖ- Landesobmann Heinz-Christian Strache teilnehmen wird. Wir werden aber im Besonderen eine Sitzung des Gemeinderats erzwingen, Häupl und Vassilakou unser Misstrauen aussprechen und einen Neuwahlantrag stellen. Es ist höchste Zeit, dass die Bürger ihr Urteil über diese rot-grüne Versager-Partie fällen dürfen."

Gudenus verweist auf die Katastrophen-Bilanz der Wahlverlierer:

- Im Vergleich zu 2010 presst Rot-Grün 1,1 Milliarden Euro mehr aus den Bürgern heraus.

- Für die Wiener Familien bedeutet die Abzocke eine Mehrbelastung von 548 Euro pro Jahr.

- Trotzdem stiegen die Schulden in nur zwei Jahren um mehr als 1,3 Milliarden Euro an.

- Das Geld versickert in Fehlspekulationen, Skandalen, Korruption und Privilegien.

- 320.000 Bürger, davon 90.000 Kinder, müssen ihr Leben in Armut fristen.

- 120.000 Menschen haben keinen Arbeitsplatz.

- Ein Drittel der Wohn- sind Betriebskosten, die das unsoziale Inkasso in die Höhe treibt.

- Die Stadt baut nicht mehr, Genossenschaften horten Geld anstatt Wohnraum zu schaffen.

- In Spitälern werden 1.095 Jobs gestrichen, für Bedürftige der Heizkostenzuschuss.

- Wirtschaftsflüchtlinge bekommen Geld, teils sogar illegal, nachgeworfen.

- Die Anzahl der angeblichen Flüchtlinge steigt Jahr für Jahr zwischen zwölf und 31 Prozent an.

- Erneut um 3,9 Prozent mehr Verbrechen - der stärkste Anstieg aller Bundesländer.

- Wien stellt 20 Prozent des Staatsvolks, aber weist 40 Prozent der Kriminalfälle auf.

Gudenus: "Es ist offensichtlich, wie notwendig unser Neuwahlantrag ist, um weiteren Schaden von den Bürgern abzuwenden!" (Schluss)

