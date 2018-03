Neue MEDIZIN populär-Serie: So werden Kinder fit fürs Leben

Wien (OTS) - Mit der Septemberausgabe beginnt MEDIZIN populär eine neue Serie zum Thema Kindergesundheit. In fünf Teilen erhalten Eltern und Großeltern wertvolle Tipps, wie sie ihren Nachwuchs fit fürs Leben machen können. Der erste Teil zeigt auf, was Kinder wirklich brauchen, um gesund und ausgeglichen durch die Schulzeit zu kommen.

"früh erkennen": So funktioniert das neue Mammografie-Screening

Jetzt startet in Österreich das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm "früh erkennen". Univ. Doz. Dr. Franz Frühwald, Vorsitzender der Bundesfachgruppe für Radiologie in der Österreichischen Ärztekammer, hat am Programm mitgearbeitet. Für MEDIZIN populär beantwortet er die wichtigsten Fragen rund um das neue Screening.

Öko, bio, fair: Gesunde Mode liegt im Trend

Mit dem Schlabberlook von gestern hat die Öko-Mode von heute nichts gemein. Am anziehenden Angebot alleine liegt es aber nicht, dass ökologische Textilien auch bei uns stark im Kommen sind. Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär informiert, wie Gesundheit und Umwelt vom neuen Trend profitieren.

Supergau Trennung: Wenn das Liebesaus zur Lebenskrise wird

Nicht selten schlittern Verlassene nach dem Liebesaus in eine handfeste Lebenskrise, immer öfter münden Trennungen in Depression oder Aggression. Woran es liegt, wenn das Ende einer Beziehung nicht bewältigt werden kann, analysieren Experten in der aktuellen Ausgabe von MEDIZIN populär. (KK)

Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 2. September 2013.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Karin Kirschbichler

Chefredakteurin MEDIZIN populär

Tel.: (++43-1) 512 44 86

www.medizinpopulaer.at