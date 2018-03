Vilimsky: 95 Prozent der Einbrüche bleiben unaufgeklärt - Kriminelle müssen an den Grenzen bekämpft werden!

Reines Show-Paket von Mikl-Leitner und Karl -Sicherheits- und Justizpolitik in Österreich weitgehend gescheitert

Wien (OTS) - Höhere Strafen für Einbrüche in Häuser und Wohnungen anzustreben, mag vielleicht ein richtiger Weg sein, am Kern der Problematik geht dies jedoch weitgehend vorbei, wenn man bedenkt, dass etwa in Wien 95 Prozent der Einbrüche sowieso nicht aufgeklärt werden können. Was heute von Innen- und Justizministerin präsentiert wurde, ist ein reiner Show-Effekt kurz vor der Wahl, denn bei Einbrechern, die sowieso nicht geschnappt werden, hilft es auch nicht, die Strafen zu erhöhen, da diese sowieso nicht verhängt werden, kritisierte heute FPÖ-Sicherheitssprecher Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky.

Einbruchstouren nach Österreich werden im Regelfall von organisierten Ostbanden gemacht. Diese Banden können völlig unbehelligt nach Österreich kommen und nach erfolgter Diebstour genauso unbehelligt wieder das Land verlassen. Die Aufklärungsstatistik bei Einbrüchen in Wien mit lächerlichen 5,8 Prozent zeige diese Schwachstelle ja deutlich auf. Ohne effektive Grenzkontrollen werde man diesem Problem nicht beikommen können, so Vilimsky.

Eine echte Provokation sei es jedoch, dass die beiden Ministerdamen bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität einen Schwerpunkt auf die Nachbetreuung von Einbruchsopfern setzen. Bei aller Notwendigkeit, auch Einbruchsopfer im nachhinein zu betreuen, wäre es umso wichtiger, sämtliche sicherheitspolitische Instrumente zu verwenden, damit Einbrüche künftig minimiert werden. Und dazu zähle in aller Deutlichkeit auch festzuhalten, dass unter den Einbruchstätern Österreicher die Ausnahme wäre und es sich weitgehend um eine Form der Ausländerkriminalität handle.

Sicherheits- und Justizpolitik seien in Österreich weitgehend gescheitert. Jetzt kurz vor der Wahl ein paar Show-Elemente und Gags verkaufen zu wollen, könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass die jetzige Regierungspolitik bei der Bekämpfung der Einbruchs- und Diebstahlskriminalität blamabel gescheitert sei, so Vilimsky.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at