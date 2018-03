Steindl: Genug geschlafen, werte Genossen!

ÖVP hat die Konzepte für Wachstum und Wohlstand in Österreich – Können mit einem Bundeskanzler Michael Spindelegger mehr Maßnahmen für ein besseres Österreich setzen

Wien, 2. September 2013 (ÖVP-PK) "Genug geschlafen, werte Genossen! Handeln ist jetzt angesagt", betont der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl zu den heute vom Sozialministerium vorgelegten Zahlen zur Arbeitslosigkeit in Österreich. Im Gegensatz zur SPÖ hat die ÖVP Konzepte für mehr Wachstum und Wohlstand in Österreich vorgelegt. Sie setzt Maßnahmen für eine florierende Wirtschaft, die Arbeitsplätze schafft. "Mit der Flexibilisierung der Arbeitszeit können Betriebe Auftragsspitzen besser abarbeiten und Arbeitnehmer profitieren im Gegenzug von mehr Freizeit in weniger arbeitsintensiven Phasen. Und unser Modell für die Mitarbeitererfolgsbeteiligung motiviert die Arbeitnehmer, denn sie gewinnen durch den Erfolg des Unternehmens. Eine Win-Win-Situation", führt Steindl aus. Er betont weiter, dass die bisher von der ÖVP gesetzten Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft und der Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen. "Wir haben mit der GmbH-Neu den Schritt ins Unternehmertum erleichtert. Dadurch werden neue Arbeitsplätze geschaffen und der Wettbewerb in Österreich angekurbelt", so Steindl, und abschließend: "Die ÖVP hat ein umfangreiches Programm zur Entfesselung und Belebung der Wirtschaft vorgelegt. Mit einem Bundeskanzler Michael Spindelegger können wir weitere Maßnahmen setzen. Maßnahmen, die die Menschen in Österreich brauchen. Maßnahmen für ein besseres Österreich." ****

