FPÖ-Kickl: Bundesregierung bekommt Arbeitslosigkeit nicht in den Griff

SPÖ ist Partei der Arbeitslosigkeit - Sonntagsreden schaffen keine Jobs

Wien (OTS) - Als "Kalauer" bezeichnete der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl die Meldung, wonach "...die allmähliche Konjunkturerholung den heimischen Arbeitsmarkt noch nicht wirklich erreicht habe." Ein Plus von 11,7 Prozent Arbeitslosen gegenüber des Vergleichszeitraumes im Vorjahr sei kein Ruhmesblatt für die "Partei der Arbeit", kritisierte Kickl die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit unter SPÖ-Regentschaft. "Die Bundesregierung bekommt die Arbeitslosigkeit einfach nicht in den Griff", so Kickl.

"Angesichts der 263.087 Personen, die im August arbeitslos waren noch immer an der Ostöffnung des Österreichischen Arbeitsmarktes festzuhalten ist grob fahrlässig", kritisierte Kickl die unverantwortliche Zuwanderungspolitik von Rot, Schwarz und Grün. Zuerst müsse für Jobs der Österreicher gesorgt werden, erst dann könne man sich Gedanken über den Zuzug ausländischer Arbeiter machen, so Kickl.

"Die ganzen Sonntagsreden der Regierungspolitiker schaffen keinen einzigen Arbeitsplatz in Österreich", so Kickl, der es als Verhöhnung der Arbeitslosen bezeichnete, dass ausgerechnet die SPÖ auf ihre Plakate "Partei der Arbeit" schreibe. Richtig wäre "Partei der Arbeitslosigkeit", sagte Kickl der die Hauptverantwortung für die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit im Versagen der roten Arbeitsmarktpolitik sieht.

"Wer tausende und abertausende ausländische Billigarbeitskräfte nach Österreich holt, darf sich nicht wundern wenn die Österreicher vom Arbeitsmarkt verdrängt werden", sagte Kickl, der der Bundesregierung hier Lernunfähigkeit attestierte. Es sei höchste Zeit, dass endlich Jobförderungsprogramme und Ausbildungsprogramme für Österreicher forciert würden, satt sich Billigarbeiter aus dem Osten zu holen, betonte Kickl, der mit einer zusätzlichen Verschärfung der Situation rechnet.

