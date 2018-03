Kaske will Bonus-Malus bei Beschäftigung Älterer rasch umgesetzt

Wien (OTS) - Die Arbeitslosigkeit und die Zahl der TeilnehmerInnen an Schulungen des Arbeitsmarktservice steigen Monat für Monat kontinuierlich an. "Besonders schwierig ist es für ältere Arbeitsuchende", sagt AK Präsident Rudi Kaske. Seit 2008 stieg die Zahl der Arbeit Suchenden in der Gruppe der 50-64 Jährigen von rund 48.200 auf rund 66.000 im Jahr 2012 - das ist ein Plus von 37 Prozent. Aktuell im August 2013 waren um 22 Prozent mehr ältere ArbeitnehmerInnen arbeitslos gemeldet als im August 2012. "Seit Jahren sind sich alle darüber einig, dass das ein unhaltbarer Zustand ist, weil es notwendig ist und sein wird, gerade diese Altersgruppe auf dem Arbeitsmarkt zu halten bzw unterzubringen. Die Fakten über die Beschäftigung Älterer in den Betrieben zeigen, dass viele Unternehmen ihrem gesellschaftspolitischen Auftrag nicht nachkommen und nur wenige bis gar keine Älteren beschäftigen. Wir brauchen ein Bonus-Malus-System, das gerade diese Betriebe umfasst", fordert Kaske eine rasche Einführung.

Zu wenige Unternehmen beschäftigen Ältere 55 plus

Es gibt mehr als 22.600 Unternehmen mit 20 MitarbeiterInnen und mehr. Diese Unternehmen beschäftigen drei Viertel aller ArbeitnehmerInnen. Über 4.200 (19 Prozent) davon beschäftigen keine/n oder nur kurzfristig eine/n Ältere/n. Lediglich ein Drittel der größeren Unternehmen ab 100 MitarbeiterInnen beschäftigen mehr als zehn Prozent Ältere über 55.

Diese Bild zieht sich durch alle Branchen und Betriebsgrößen. Erste Auswertungen zeigen, dass in Branchen mit hohen physischen Belastungen zum Teil mehr Ältere beschäftigt sind (etwa Bergbau), als in solchen mit geringeren (etwa Informations- und Kommunikationsbranche). "Es zeigt sich aber auch, dass vielfach die Arbeitsbedingungen ihre Spuren hinterlassen, etwa im Gesundheits- und Sozialwesen. Da brauchen wir geänderte Rahmenbedingungen, alternsgerechte Arbeitsplätze und generell mehr gesundheitliche Prävention", fordert Kaske.

