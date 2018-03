Arbeitslosigkeit in Oberösterreich explodiert: Über-50-Jährige am schwersten betroffen

SPÖ-Klubvorsitzende Jahn: "Wirtschaft versagt bei altersgerechten Arbeitsplätzen!"

Linz (OTS) - Um +18,6% hat die Arbeitslosigkeit in Oberösterreich im August 2013 gegenüber dem Vorjahresmonat zugenommen, also plus 4917 Arbeitslose allein in unserem Bundesland. Mit einem Zuwachs von +31,2% sind die ArbeitnehmerInnen über 50 Jahre am schwersten betroffen. Für SPÖ-Klubvorsitzende Mag.a Gertraud Jahn heißt das:

"Die Zahlen belegen, dass es ältere ArbeitnehmerInnen in der Arbeitswelt besonders schwer haben. Die von der SPÖ vielfach geforderten altersgerechten Arbeitsplätze sind nach wie vor Mangelware. Stattdessen werden ältere, teurere ArbeitnehmerInnen von der Wirtschaft als Kostenfaktoren betrachtet und in die Arbeitslosigkeit entlassen. Wenn die ÖVP dann auch noch das Pensionsalter anheben will, dann hat sie damit Altersarmut für immer mehr MitbürgerInnen zu verantworten."

Allfällige Spekulationen über ein mögliches Ende der Krise sind spätestens mit den aktuellen Arbeitslosigkeitszahlen beendet. "Mitten im Sommer steigt die Arbeitslosigkeit in Oberösterreich um +18,6% an. Alle wichtigen Branchen sind betroffen, Frauen wie Männer, Junge wie Ältere - diese allerdings am schwersten. Wer angesichts dieser dramatischen Entwicklung auf den Bundesländervergleich verweist, der betreibt Realitätsverweigerung. Wir haben großen Handlungsbedarf in Oberösterreich und die SPÖ ist bereit, diesen aufzugreifen, um für die Betroffenen wieder positive Perspektiven zu schaffen", stellt Jahn klar.

Altersgerechte Arbeitsplätze sind das wichtigste Erfordernis, um ältere ArbeitnehmerInnen länger in Beschäftigung zu halten. Dass es in der beruflichen Realität jedoch kaum solche altersgerechten Arbeitsplätze gibt, belegen die Arbeitsmarktdaten: +31,2% oder mehr als 1597 zusätzliche über-50-Jährige sind im Vergleich zum Vorjahresmonat arbeitslos. "Wer als ältere Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer in die Arbeitslosigkeit abgeschoben wird, hat es meist sehr schwer eine neue Arbeitsstelle zu finden. Die dramatischen Folgen sind daher häufig Altersarmut und massive Abschläge bei der Alterspension. Deshalb tritt die SPÖ für altersgerechte Arbeitsplätze und mehr Gerechtigkeit in der Arbeitswelt ein!"

