Treffen der Staatsoberhäupter von Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein am 9.9.2013 in Innsbruck

AVISO AN DIE REDAKTIONEN

Wien (OTS) - Auf Einladung von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer und Frau Margit Fischer findet am Montag, dem 9. September 2013, ein Treffen der Staatsoberhäupter von Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein in Innsbruck statt. Zu diesem Treffen werden der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck und Frau Daniela Schadt, der Schweizer Bundespräsident Ueli Maurer sowie Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein erwartet.

Auf dem Programm stehen folgende, medienöffentliche Termine:

Montag, 9. September 2013:

09.45 Uhr

Eintreffen der Staatsoberhäupterpaare bei der "Kaiserlichen Hofburg Innsbruck"; Begrüßung durch Landeshauptmann Günther Platter im Innenhof;

Begrüßung durch Bundespräsident Heinz Fischer und Frau Margit Fischer im Riesensaal

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT im Innenhof und im Riesensaal

(Achtung: es kann nur ein Standort gewählt werden)

10.05 Uhr

GRUPPENFOTO im Riesensaal

10.15 Uhr

Arbeitsgespräch der Staatsoberhäupter im Gardesaal

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT zu Beginn

13.00 Uhr

Gemeinsame PRESSEKONFERENZ der Staatsoberhäupter in der Kaiserlichen Hofburg Innsbruck (Riesensaal)

anschl. Möglichkeit für Einzelinterviews im Riesensaal

15.25 Uhr

Besuch der Staatsoberhäupterpaare beim "Goldenen Dachl"

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT

15.55 Uhr

Besuch der Staatsoberhäupterpaare bei der Hofkirche

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT

Für die Teilnahme an den Presseterminen im Rahmen des Besuchsprogramms ist eine vorherige Akkreditierung durch den Bundespressedienst erforderlich. Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.at/akkreditierung möglich. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie informieren, dass wir die Online-Medienakkreditierung des Bundespressedienstes auf ein neues, modernes System umgestellt haben. Bei erstmaliger Akkreditierung im neuen System ist daher Ihre Registrierung und eine Neueingabe Ihrer Daten erforderlich. Danach haben Sie wieder Zugriff auf unseren Veranstaltungskalender. Starten Sie hier die Online-Registrierung.

Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Presseterminen im Rahmen des Programms ermöglichen, werden am 6.9.2013 im Medienakkreditierungsbüro des Bundespressedienstes, Wien 1, Innerer Burghof, und am 9.9.2013 am Akkreditierungsschalter des Bundespressedienstes, Hofburg Innsbruck (Kassastiege) ausgegeben. Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Ein aktuelles Presseprogramm zum Besuch ist bei der Akkreditierung erhältlich.

Für akkreditierte Medienvertreterinnen und Medienvetreter werden Arbeitsmöglichkeiten (Arbeitsplätze, Stromanschlüsse (220 V) und W-LAN) im Riesensaal der Hofburg Innsbruck eingerichtet.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise Wien:

Freitag, 6.9.2013: 9 - 17 Uhr

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise Innsbruck:

Montag, 9.9.2013: 8 - 13 Uhr Hofburg Innsbruck (Kassastiege)

Kontakt Akkreditierung:

federalpressservice@bka.gv.at

Fr. Mag. Irene Kaufmann

Telefon: +43-1-53115 202561

E-Mail: irene.kaufmann @ bka.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundeskanzleramt/Bundespressedienst

Tel.: (01) 531 15 - 202572