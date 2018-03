SWV-Strobl: Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund stärken Wirtschaftsstandort

Der SWV Wien vertritt ihre Interessen

Wien (OTS) - "Dass Wien zum wiederholten Male zur Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität ausgezeichnet wurde, ist nicht zuletzt unseren Zuwanderinnen und Zuwanderern zu verdanken, die über Jahre hinweg maßgeblich zur städtischen Angebotsvielfalt beigetragen haben. Ohne diese Menschen würden unsere Wiener Märkte - um nur ein Beispiel von vielen zu nennen - heute so nicht mehr existieren", betonte LAbg. GR Fritz Strobl, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Wien, gestern, Sonntag, im Rahmen der Präsentation der Wiener Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationshintergrund zur Nationalratswahl 2013 im Wiener Kursalon. Unter den Gästen befanden sich auch der Wiener SPÖ-Spitzenkandidat zur Nationalratswahl Bundesminister Rudolf Hundstorfer, die Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger sowie die Nationalratskandidatin LAbg. GR Nurten Yilmaz.***

Bereits zum neunten Mal in Folge fand gestern, Sonntag, in Kooperation mit der SPÖ Wien und dem SPÖ-Rathausklub die Veranstaltung des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Wien für Menschen mit Migrationshintergrund im Kursalon Wien statt. Unter dem Motto "Gewinnen wir gemeinsam! Es ist möglich." sprachen Bundesminister Rudolf Hundstorfer, Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger und LAbg. GR Nurten Yilmaz über das SPÖ-Wahlprogramm. Den Auftakt gab der Initiator der Veranstaltungsreihe, LAbg. GR Fritz Strobl, der den Fleiß, die Tüchtigkeit und die Innovationskraft migrantischer Unternehmerinnen und Unternehmer besonders hervorhob. Er verwies darauf, dass 37% der Unternehmen in Wien ethnische Ökonomien seien, die allein im Jahr 2011 rund 20.000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Mehr als 81% der selbstständig tätigen Migrantinnen und Migranten seien laut Strobl sogenannte Eine-Person-Unternehmen (EPU). "Diese Unternehmerinnen und Unternehmer leisten einen maßgeblichen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Wien, indem sie für sich und für andere Arbeitsplätze schaffen. Daher ist es besonders wichtig, diese Menschen auch weiterhin zu stärken und zu unterstützen", erklärte LAbg. GR Fritz Strobl.

Besonders kritisch äußerte sich der SWV-Wien-Präsident zur sozialen Lage der Eine-Person-Unternehmen sowie Kleinst- und Kleinbetriebe. "Auf der einen Seite ist es erfreulich zu sehen, wie die Gruppe der Eine-Person-Unternehmen stetig weiter wächst. Auf der anderen Seite handelt es sich jedoch um eine Gruppe, in der es große Probleme mit der sozialen Absicherung gibt. Ein erheblicher Teil, vor allem der Eine-Person-Unternehmen und Kleinstunternehmen, lebt mit einem Jahreseinkommen von 10.000 Euro an der Grenze zum Prekariat. Bei Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft steht der Betrieb! Jeder Tag ohne Arbeit drängt Eine-Person-Unternehmen näher in Richtung Existenzgefährdung. Krankengeld ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit und 20% Selbstbehalt bei jedem Arztbesuch belasten unsere Eine-Person-Unternehmen sowie Kleinst- und Kleinbetriebe mehr als alle anderen Wirtschaftstreibenden. Daher muss es ein Krankengeld geben, das schnell hilft - nur dann hat diese Gruppe die soziale Absicherung, die sie sich verdient hat!", unterstrich Strobl und verwies auf die Kernforderungen des SWV Wien, nämlich das Krankengeld ab dem 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit und die Abschaffung des 20-prozentigen SVA-Selbstbehalts für Selbstständige.

Die FPÖ und der Wirtschaftsbund würden sich immer nur vor Wahlen "rühren". "Wir hingegen sind 365 Tage im Jahr für unsere Bürgerinnen und Bürger, Unternehmerinnen und Unternehmer da", betonte LAbg. GR Fritz Strobl, und weiter: "Die Sozialdemokratische Partei und der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband waren immer auf der Seite der Migrantinnen und Migranten wie auch aller anderen, die unsere Hilfe und Unterstützung benötigen. Die ÖVP war nie die Partei der Zuwanderinnen und Zuwanderer sowie der Eine-Person-Unternehmen, und sie wird es auch nie sein!"

Zum Abschluss appellierte Strobl an die Anwesenden: "Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und gehen Sie am 29. September wählen!"

