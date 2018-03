Auslandsösterreichertreffen in Linz: 5. bis 8. September 2013

Etwa 400 Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher treffen sich in Linz / Österreichische Spitzenpolitiker besuchen die Tagung

Wien (OTS) - Der AUSLANDSÖSTERREICHER - WELTBUND (AÖWB) lud ein und mehr als 400 Teilnehmer aus aller Welt werden zur Weltbundtagung kommen.

Am 5. September 2013, 13.00 Uhr findet die Pressekonferenz im OÖ. Presseclub, Landstraße 31 unter Teilnahme von Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer statt.

Das Präsidium des AÖWB informiert über:

die weltweite Kampagne des AÖWB: "100.000 bis 2015"- Erhöhung der Wahlbeteiligung,

die Forderung des AÖWB nach einer institutionellen Vertretung der Auslandsösterreicher im Parlament,

die Erfolge im Wahlrecht für Auslandsösterreicher und dem Bemühen um das E-Voting,

das Meinungspanel "Wertedenken von Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreichern,

die Auszeichnung des "Auslandsösterreichers des Jahres 2013".

Am 5. September 2013, 19.00 Uhr findet der Empfang des Bürgermeisters der Stadt Linz im Alten Rathaus, Hauptplatz 1, statt. Der Präsident des AÖWB Dkfm. Ing. Gustav Chlestil, der Bürgermeister Dr. Franz Dobusch und die Präsidentin des Nationalrats Mag. Barbara Prammer sprechen zu den Auslandsösterreichern.

Am 6. September 2013, 20.00 Uhr, lädt der Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer zum Empfang in die Redoutensäle, Promenade 39, ein.

Am 7. September 2013, 11.00 bis 13.00 Uhr, findet der Festakt mit der Auszeichnung des "Auslandsösterreichers des Jahres 2013" im Festsaal des Kaufmännischen Palais, Bismarckstraße 1, statt. In folgender Reihenfolge ergreifen das Wort: Präsident des AÖWB Dkfm. Ing. Gustav Chlestil, Präsident der Burgenländischen Gemeinschaft HR Dr. Walter Dujmovits, Vizebürgermeisterin der Stadt Linz Dr. Christiana Dolezal in Vertretung des Bürgermeisters Dr. Franz Dobusch, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich Dr. Christoph Leitl, Landeshauptmann von Oberösterreich Dr. Josef Pühringer, Bundesministerin für Finanzen Dr. Maria Fekter in Vertretung des Vizekanzlers und Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten Dr. Michael Spindelegger.

