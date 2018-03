Industrie: Nur wirtschaftsfreundliches, reformorientiertes politisches Umfeld schafft mehr Beschäftigung

IV-GS Neumayer: Industrie nicht durch populistische Eingriffe weiter belasten - Zukunftsinvestitionen stärken - Modernen Arbeitszeitrahmen schaffen

Wien (OTS/PdI) - "Die Beschäftigungsentwicklung setzt ihren positiven Trend fort. Die Zahl der Beschäftigten nimmt weiter zu (+0,6 Prozent), insbesondere die Erwerbsbeteiligung Älterer stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,3 Prozent", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, zu den heute, Montag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten. Im europäischen Vergleich nimmt Österreich mit einer Arbeitslosenquote von insgesamt 4,8 Prozent (EU-Schnitt elf Prozent) und 9,2 Prozent bei Jugendlichen (EU-Schnitt 23,4 Prozent) nach Eurostat weiterhin eine Spitzenposition ein.

"Es besteht aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Arbeitslosenquote um 0,7 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent. Angesichts der unsicheren konjunkturellen Lage und der steigenden Arbeitslosenzahlen sind populistische Rufe nach punktuellen und opportunistischen Eingriffen in Wahlkampfzeiten verfehlt", kritisierte Neumayer. "Als Wachstumsmotor ist die Industrie ein stabilisierender Faktor in der Krise und darf nicht durch Erhöhung der Arbeitszusatzkosten weiter belastet werden. Forderungen nach einer 'Arbeitsmarktabgabe' von einem Euro pro Überstunde, nach Arbeitszeitverkürzung sowie nach einer Urlaubsausweitung sind kontraproduktiv und gefährden Arbeitsplätze. Alle Anstrengungen müssen darauf gerichtet sein, die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes zu stärken sowie den Arbeitsmarkt anzukurbeln und nicht weiter zu hemmen", betonte Neumayer.

Die Industrie fordere daher eindringlich die Entlastung des Faktors Arbeit, eine Modernisierung der Arbeitszeitregelungen in einer sich ständig verändernden Arbeitswelt und nachhaltige Reformen im Pensionssystem. "2017 wird der Bund bereits 37,3 Prozent seiner Ausgaben für vergangenheitsbezogene Budgetpositionen ausgeben - vor allem für Zinsen und Pensionen, während lediglich ein Viertel aller Bundesausgaben in Richtung Zukunft fließt. Österreich gibt mehr für die Vergangenheit aus, als für die Zukunft", warnte der IV-Generalsekretär. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung sind die sozialstaatlichen Ausgaben in Österreich für Ältere fast 6-mal höher als für Jüngere. Demgegenüber wenden Deutschland und Schweden nur 4,2-mal bzw. 3,4-mal so viel für die ältere Bevölkerung auf. "Es sind kluge und nachhaltige Reformen erforderlich, die uns wieder mehr Handlungsspielraum Richtung Zukunft eröffnen. Unsere Betriebe brauchen mehr Freiheit, um investieren und dadurch Arbeitsplätze schaffen zu können", so Neumayer.

