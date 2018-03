Bereits zum zweiten Mal startet im September das Traineeprogramm der Stadt Wien und ihrer Unternehmen

Wien (OTS) - Für neun StudienabsolventInnen eröffnet sich beim zweiten Durchgang des Traineeprogramms der Stadt Wien die Gelegenheit, die Stadt Wien und ihre Unternehmen in ihrer gesamten Vielfalt kennen zu lernen. Innerhalb von 16 Monaten durchlaufen sie zahlreiche Stationen im Umfeld der Stadt Wien und erhalten einzigartige Einblicke. Darüber hinaus werden die Trainees während der gesamten Dauer von MentorInnen begleitet und nehmen an einem Programm zur Persönlichkeitsentwicklung teil. Die neun TeilnehmerInnen wurden aus 176 BewerberInnen nach Absolvierung eines Assessment Centers durch eine Jury ausgewählt.

In Weiterentwicklung der erfolgreichen Erstauflage wurde das Traineeprogramm inhaltlich weiter verbreitert und erstreckt sich nun auf die Schwerpunkte Wirtschaftswissenschaften, integrierte Kommunikation und Technik. Auch die Anzahl der teilnehmenden Unternehmungen wurde infolge des großen Erfolgs ausgedehnt. So beteiligen sich neben diversen Magistratsabteilungen, den Wiener Stadtwerken, der Wien Holding und der Wirtschaftsagentur Wien nun auch der Wiener Krankenanstaltenverbund, Wiener Wohnen, WienTourismus und der waff (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds) am Programm.

Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Vizebürgermeisterin Renate Brauner zeigte sich über diese Entwicklung sehr erfreut und ließ es sich nicht nehmen, die angehenden Trainees zu ihrem Dienstantritt willkommen zu heißen: "Ich begrüße die neuen Trainees der Stadt Wien ganz herzlich und freue mich, dass wir neun so engagierte junge Menschen bei uns und in den Unternehmen begrüßen können. Die Anzahl der Bewerbungen macht deutlich, dass das Programm interessant und für AbsolventInnen verschiedenster Studienrichtungen eine attraktive Einstiegsmöglichkeit ist", so Brauner.

Auch die Personaldirektorin der Stadt Wien Frau Martina Schmied unterstrich die Bedeutung des Traineeprogramms für die Stadt Wien:

"Das Traineeprogramm ist ein wichtiger Baustein unserer HR-Strategie, hochmotivierte junge Menschen am Übergang von der Ausbildung zum Berufseinstieg kennen zu lernen."

Einen ersten Eindruck von ihrer vielfältigen Arbeitswelt bekommen die Trainees bereits an den ersten beiden Tagen bei einer exklusiven Bus-Tour zu ausgewählten Standorten der Stadt Wien und ihrer Unternehmen, im Rahmen derer sie unter anderem die Seestadt Aspern, die Baustelle zum Krankenhaus Nord und die Leitstelle der Wiener Linien besichtigen.

