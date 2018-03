Erstes Treffen der neuen Nationalparkverantwortlichen

Rössler: Schutz und Erlebbarkeit dieser einzigartigen alpinen Landschaft sollen ein Vorzeigeprojekt bleiben

Salzburg (OTS) - In freundlicher und konstruktiver Atmosphäre verlief das erste Zusammentreffen der politischen Vertreterinnen und Vertreter des Nationalparks Hohe Tauern: Mag. Ingrid Felipe, Landeshauptmann-Stellvertreterin in Tirol, Dr. Astrid Rössler, Landeshauptmann-Stellvertreterin in Salzburg und Mag. Christian Ragger, Landesrat in Kärnten, vereinbarten kürzlich bei ihrer ersten Besprechung in Salzburg, die Kooperation der drei Bundesländer zum gemeinsamen Nationalpark Hohe Tauern zu vertiefen.

Der Nationalparkrat ist das gemeinsame Lenkungsgremium der drei Nationalpark-Bundesländer und soll künftig häufiger zusammentreten. Bereiche, wo bereits länderübergreifend zusammengearbeitet wird, wie etwa bei Gewässerschutz, Monitoring, Biodiversitätskartierungen und Klimaschule, sollen ausgeweitet werden. Derzeit hat das Land Salzburg den Vorsitz inne.

"Der dauerhafte Schutz verbunden mit umweltverträglicher Nutzung und Erlebbarkeit dieser einzigartigen alpinen Landschaft sind ein gemeinsames Anliegen der drei Bundesländer und ein naturräumliches Vorzeigeprojekt. Wir stehen voll hinter dem Nationalpark", so Landeshauptmann-Stellvertreterin Rössler.

