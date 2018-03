Universität Wien: Zulassungsfrist endet am Donnerstag, 5. September

Wien (OTS) - Die Universität Wien bietet als größte Universität des Landes über 50 Bachelor- bzw. Diplomstudien an. Zu Semesterbeginn werden heuer wieder weit über 10.000 StudienbeginnerInnen erwartet. Die Frist für die Inskription endet diese Woche, am Donnerstag, den 5. September. In den vier Studien Psychologie, Pharmazie, Ernährungswissenschaften und Publizistik- und Kommunikationswissenschaft gibt es Aufnahmetests.

Die Zulassungsfrist für Bachelor- und Diplomstudien, die keiner Aufnahmeregelung unterliegen, endet für das Wintersemester 2013/14 österreichweit am 5. September. Seit Beginn der Zulassungsfrist sind alle Informationen zur Zulassung an der Universität Wien unter http://www.univie.ac.at/ zu finden. "Wir laden alle Studieninteressierten ein, die Möglichkeit zu nutzen, sich bis Donnerstag für das Studium ihrer Wahl zuzulassen", so die zuständige Vizerektorin, Christa Schnabl.

Die Anmeldung für die Studien mit Aufnahmetest ist bereits abgeschlossen. Die StudienwerberInnen sind von der Universität über die Prüfungsmodalitäten informiert. Die Aufnahmetests der Universität Wien beginnen am 3. September mit Psychologie, einen Tag später, am 4. September, findet der Test für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft statt und am Freitag, den 6. September dann jener für Ernährungswissenschaften. In der Woche darauf, am 9. September, folgt noch der Aufnahmetest für Pharmazie. Alle Informationen zu den Aufnahmeverfahren sind auch im Web unter

http://aufnahmeverfahren.univie.ac.at abrufbar. Österreichweit

informieren das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, die Universitätenkonferenz und die Österreichische Hochschülerschaft über die Website http://www.studienbeginn.ac.at/.

Die Nachfrist für die Zulassung läuft wie an allen österreichischen Universitäten bis Ende November. Informationen zu den gesetzlich geregelten Ausnahmen (z.B. für Präsenz- und Zivildiener oder für Personen mit Nachmatura im Herbst), welche eine Zulassung nach dem 5. September ermöglichen, sind ebenfalls unter www.univie.ac.at abrufbar.

