Pirker: Große Enttäuschung bei deutschsprachiger Volksgruppe in Slowenien

ÖVP-EU-Abgeordneter kritisiert Nicht-Anerkennung und mangelnde Förderung der Minderheit

Brüssel, 02.09.2013 (ÖVP-PD) "Ich habe mir einen stärkeren Einsatz und klare Worte des österreichischen Bundespräsidenten Heinz Fischer für die berechtigten Anliegen der deutschsprachigen Minderheit in Slowenien erwartet. Es waren aber nur nette Worte und Wünsche in Richtung einer 'fairen Behandlung' der Minderheit", so der ÖVP-EU-Abgeordnete Hubert Pirker anlässlich seines Besuches am gestrigen Sonntag in der Gottschee. "Das ist eindeutig zu wenig, wenn man weiß, dass es 2012 von slowenischer Seite lediglich etwa 22.000 Euro für alle deutschsprachigen Kulturvereinigungen in Slowenien gab, für die slowenische Minderheit in Österreich aber fast 2,7 Mio. Euro", kritisiert EU-Abgeordneter Hubert Pirker das eklatante Förderungleichgewicht. ****

"Die Wertschätzung einer Minderheit in Worten auszudrücken oder durch einen hochrangigen Besuch zu signalisieren ist positiv und wichtig, aber viel zu wenig. Die deutschsprachige Minderheit in Slowenien muss als solche anerkannt werden. Um deren Existenz zu sichern, muss wie in Österreich eine Basisförderung fixiert werden", so Pirker. Es sei die Aufgabe des österreichischen Bundespräsidenten beim Besuch in Slowenien darauf hinzudrängen. Eine Chance dazu habe Fischer heute noch beim Treffen mit der slowenischen Ministerpräsidentin Alenka Bratusek in Bled. Pirker ersuchte den österreichischen Bundespräsidenten eindringlich, die slowenische Seite von der Notwendigkeit der Basisförderung zu überzeugen. "Gelingt dies nicht, ist der Besuch der beiden Präsidenten in der Gottschee eine herbe Enttäuschung", weist Pirker auf seine Gespräche mit den Vertretern der deutschsprachigen Minderheit hin.

Der EU-Abgeordnete legte Bundespräsident Heinz Fischer die Förderzahlen aus dem Jahr 2012 vor. Demnach erhielt die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien laut Außenministerium an Projektförderungen 71.175 Euro aus Österreich und 21.949 Euro aus Slowenien. Die slowenische Volksgruppe in Österreich erhielt im gleichen Zeitraum 1,242 Mio. Euro von Österreich und 2,663 Mio. Euro von der Republik Slowenien. Darin sind Basisförderung und Projektmittel enthalten. Hinzu kommen aber noch 4 Mio. Euro für die Jahre 2011 bis 2015 aus der sogenannten Abstimmungsspende, die an die Gemeinden im Abstimmungsgebiet und für Projekte ausgeschüttet werden.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Hubert Pirker, MEP, Tel.: +32-2-284-5898

hubert.pirker@europarl.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.koster@ep.europa.eu