SportlerInnen und Vereine bei 17. Bruno-Gala geehrt

Wien (OTS) - Am Sonntag, 1. September, fand im Festsaal des Wiener Rathauses die 17. Bruno Gala der Vereinigung der Fußballer statt. Bei der Veranstaltung deren Namen auf den verstorbenen Fußball-Star Bruno Pezzey zurückgeht, wurden FußballspielerInnen und Vereine in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. Einer der großen Gewinner des Abends war Philipp Hosiner vom FK Austria, der gleich drei Preise entgegen nehmen durfte. Hosiner wurde Spieler der Saison, Aufsteiger der Saison und für die Leistung Torschützenkönig ausgezeichnet. Die Wiener Austria wurde beste Mannschaft, ihr Trainer Peter Stöger wurde als bester Trainer geehrt. Unter den Gästen der Gala war auch David Alaba, der den Bruno in der Kategorie "bester Legionär-Spieler" gewann. Beste Spielerin der Saison wurde Dominika Skorankova vom NÖSV Neulengbach.

"Fußball spielt in unserer Stadt eine große Rolle, darum freut es mich sehr alle SpielerInnen und FunktionärInnen bei dieser Veranstaltung im Wiener Rathaus begrüßen zu dürfen. Es gehört viel Einsatz und Engagement dazu, unsere heimische Fußballlandschaft in der Vielfalt gedeihen zu lassen wie wir das heute erleben. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken und wünsche Ihnen einen unterhaltsamen und spannenden Abend", so Christian Meidlinger, Vorsitzender der GdG-KMSfB (Gewerkschaft der Gemeindebediensteten -Kunst, Medien, Sport und freie Berufe) und Gemeinderat bei der Eröffnung. Unter den prominenten Gästen waren u.a. auch Sozialminister Rudolf Hundstorfer und Rudolf Novotny von der Vereinigung der Fußballer. Durch den Abend führte Christian Nehiba.

Weitere Auszeichnungen gingen an René Eisner für den besten Schiedsrichter, Matthias Kloss für den beliebtesten Amateurspieler, Szabolcs Safar für den besten Tormann, Thorsten Schick für das schönste Tor, den FSK St. Pölten Spratzern für die beste Damenmannschaft, den FCJ Alt Ottakring für die beliebteste Amateurmannschaft und Deni Alar wurde ob seines Achillesehnenrisses "Pechvogel der Saison".

Weitere Informationen unter: bruno-gala.at/

Pressebilder demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Florian Weis

Mediensprecher StR. Christian Oxonitsch

Telefon: 01 4000-81440

E-Mail: florian.weis @ wien.gv.at

www.oxonitsch.at