Straßenaktion mit Verkehrsministerin Doris Bures, ARBÖ und Helmi!

Denk daran, es ist Schulbeginn!

Wien (OTS/BMVIT) - Augen auf: Mit Schulbeginn sind wieder mehr Kinder im Straßenverkehr unterwegs. Da heißt es für AutofahrerInnen besonders Acht zu geben. Mit einer neuen Infokarte des BMVIT macht Verkehrsministerin Doris Bures LenkerInnen auf Gefahren aufmerksam, damit die Taferlklassler im Straßenverkehr sicher unterwegs sind. Unterstützung bekommt die Ministerin von ARBÖ und Helmi, dem Kinder-Verkehrssicherheitsexperten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. In einer gemeinsamen Aktion werden die Sicherheits-Tipps in Form einer kompakten Infokarte in allen Landeshauptstädten an die AutofahrerInnen verteilt.

AutofahrerInnen haben es sicher schon gemerkt: Mit Schulbeginn sind wieder mehr Kinder im heimischen Straßenverkehr unterwegs. Da heißt es besonders Acht zu geben und aufmerksam zu fahren. Denn Kinder können viele Gefahren im Straßenverkehr nicht richtig einschätzen, weil sie viel kleiner als Erwachsene und außerdem noch nicht alle Sinne voll ausgeprägt sind. Darum lauert für Kinder im Straßenverkehr ein besonderes Risiko. Allein im Vorjahr wurden auf Österreichs Straßen 559 Kinder bei Verkehrsunfällen auf dem Schulweg verletzt. Die gute Nachricht lautet: Mit Rücksicht der AutofahrerInnen können solche Unfälle verhindert werden.

Das Verkehrsministerium hat deshalb zehn Tipps für AutofahrerInnen erarbeitet, damit Kinder auf dem Weg zur Schule sicher unterwegs sind. So gilt es z. B. vor Schulen und Kindergärten den Fuß vom Gas zu nehmen und nicht darauf zu vertrauen, dass sich Kinder im Straßenverkehr richtig verhalten. Die Tipps gibt es in Form einer praktischen und kompakten Infokarte. Verkehrsministerin Doris Bures hat nun gemeinsam mit dem ARBÖ und Helmi eine Verteilaktion der Infokarte gestartet. So sollen AutofahrerInnen sensibilisiert werden, damit Kinder auf dem Schulweg sicher unterwegs sind.

"Kinder sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer, also brauchen sie den größtmöglichen Schutz", erinnert Verkehrsministerin Doris Bures. "Mein Appell an die AutofahrerInnen: Bitte nehmen Sie auf Kinder besondere Rücksicht und denken Sie daran: Kinder sehen die Welt anders!"

"Freiwillig an Schulen den Fuß vom Gas zu nehmen hat oberste Priorität, damit verringern sich Bremsweg und Unfallrisiko", warnt ARBÖ-Generalsekretärin Lydia Ninz. "Bei vielen Taferlklasslern haben sich die täglichen Gefahren im Straßenverkehr noch nicht gesetzt. Unser Appell richtet sich daher an alle AutofahrerInnen, die selber Mamas, Papas, Omas, Opas, Tanten und Onkeln sind, besondere Umsicht walten zu lassen."

Die Karte können Sie unter www.bmvit.gv.at/schulwegtipps und auf www.arboe.at/schulwegtipps downloaden sowie im Servicebüro des BMVIT kostenlos bestel-len. Außerdem werden sie in den kommenden Tagen gemeinsam mit dem ARBÖ in allen Landeshauptstädten verteilt. Tel. 0 800 21 53 59 bzw. servicebuero @ bmvit.gv.at. Hier können Sie auch die putzigen Reflektorbärchen für Ihre Kinder bestellen - diese erhöhen die Sichtbarkeit am Weg zur Schule und somit die Sicherheit.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Mag.a Marianne Lackner, Pressesprecherin

Tel.: +43 (0) 1 711 6265-8121

marianne.lackner @ bmvit.gv.at