FPÖ-Podgorschek: Heuchelei von Rauch sprengt selbst das von der ÖVP zu erwartende Maß

Hypo Verstaatlichung ist massiver ÖVP Skandal

Wien (OTS) - "Es ist fast schon putzig anzusehen, wie die ÖVP versucht, die Verantwortung für einen der größten Finanzskandale der Zweiten Republik auf andere zu schieben", antwortet der freiheitliche Finanzsprecher NAbg. Elmar Podgorschek auf die haltlosen Anwürfe von ÖVP Generalsekretär Rauch. Es sei aber höchst an der Zeit, die dubiosen Vorgänge rund um die Verstaatlichung der Hypo Alpe Adria im Dezember 2009 zu klären.

"Die ÖVP ist bisher einzig als Vertuschungspartei in diesem Zusammenhang aufgefallen. Offenbar sollen die wahren Hintergründe der Verstaatlichung verschleiert und die Schuldigen gedeckt werden", kritisiert Podgorschek. Es sei sicherlich kein Zufall, dass durch die Notverstaatlichung sowohl der Raiffeisenkonzern als auch das Land Niederösterreich vor jeglicher Haftung bewahrt wurden. "Über den Hypo Haftungsverbund wären sowohl Josef Prölls neuer Arbeitgeber Raiffeisen als auch seine Heimat Niederösterreich zur finanzielle Unterstützung verpflichtet gewesen, hätte der damalige ÖVP Chef die Verantwortung nicht in einer Nacht und Nebel Aktion auf den Steuerzahler abgewälzt", so Podgorschek. Auch das Zusammenspiel zwischen den Bayern und dem ehemaligen ÖVP Chef sei ein Fall für den Staatsanwalt. "Die besonders reibungslose Zusammenarbeit zwischen dem schwarzen österreichischen Finanzministerium und der Hausbank des schwarzen bayrischen Freistaates hat sich als Milliardengrab für die österreichischen Steuerzahler erwiesen", kritisiert Podgorschek.

Überhaupt seien die heimischen Bürger die großen Verlierer der schwarzen Verstaatlichung. "Seit vier Jahren ist die Hypo jetzt im Staatseigentum und die Lage hat sich weiterhin zugespitzt. Das ist ein katastrophales Zeugnis für das Finanzministerium", stellt Podgorschek fest.

Die FPÖ werde jedenfalls alles daran setzen, dass sowohl die strafrechtliche Seite der Verstaatlichung als auch die politische Verantwortung für dieses Desaster vollständig aufgeklärt werde. "Wir stehen für volle Transparenz in dieser Causa. Die Schuldigen müssen benannt und zur Verantwortung gezogen werden, auch wenn dies für so manchen in der ÖVP mit einem sehr bösen Erwachen enden wird", so Podgorschek abschließend.

