FP-Kappel: Müll-Transporte durch halb Europa abstellen

Stattdessen österreichisches Recycling Know-How nach Italien transferieren

Wien (OTS/fpd) - Laut Medienberichten bringt die niederösterreichische EVN 90.000 Tonnen Hausmüll aus Neapel zur Verbrennung nach Österreich. "Müll durch halb Europa zur Entsorgung zu transportieren, das kann keine Lösung sein", sagt die freiheitliche Gemeinderätin Barbara Kappel, "viel besser wäre es, der italienischen Seite österreichisches Recycling Know-How anzubieten, um damit eine nachhaltige Abfall-Verwertung vor Vorort sicherzustellen."

311.000 Tonnen nicht-gefährlicher Abfälle verlassen jährlich Italien, um im Ausland entsorgt zu werden, das sind über 42 Prozent des gesamten italienischen Hausmüllaufkommens. Österreich ist dabei das Land, das die größte Menge des italienischen Mülls aufnimmt, nämlich bisher knapp ein Viertel des exportierten Gesamtvolumens. Die Müllexporte nach Österreich werden nun durch die Abnahmevereinbarung der EVN nochmals erhöht. Der erste von 103 Zügen beladen mit Müll aus Süditalien ist in der vergangenen Woche zur Verbrennung in Zwentendorf angekommen.

"Österreichische Unternehmen verfügen über weltweit anerkanntes Know-How im Bereich der Abfallentsorgung", sagt Kappel, "es erscheint mir sinnvoller, diese Kompetenz der Stadt Neapel und anderen italienischen Kommunen anzubieten, damit diese in Zukunft ihren Müll selbst verwerten können, anstatt immer größer werdende italienische Müllberge nach Österreich zu bringen." Ein kritisches Thema ist auch die Überprüfung des exportierten Hausmülls auf gefährliche Stoffe. Italien zählt beim Müll-Recycling zu den Schlusslichtern in Europa, weil es über vergleichsweise wenig Verbrennungskapazität verfügt. 40 Prozent des Hausmülls landen auf den aktuell 186 Deponien für nicht gefährliche Abfälle. Viele Deponien sind jedoch bereits überfüllt. Allein in den letzten zehn Jahren wurden 288 Deponien geschlossen, ein Großteil davon in Süditalien. (Schluss)

