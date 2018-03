SPÖ Wien präsentierte KandidatInnen mit Migrationshintergrund

Wien (OTS/SPW) - Eine Präsentation der zahlreichen Wiener SPÖ-Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationshintergrund fand am Sonntag Nachmittag im Kursalon statt. Eingeladen hatten der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien, der SPÖ Wien-Rathausklub und die SPÖ Wien. Zahlreiche Interessierte aus Vereinen, JournalistInnen diverser "migrantischer Medien" und SPÖ-PolitikerInnen fanden sich ein und applaudierten Reden vom Wiener SPÖ-Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl, Bundesminister Rudolf Hundstorfer, von Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger und vom Präsidenten des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes, LAbg. Fritz Strobl. Präsentiert wurde zudem der 6-minütige Film "Nurten unplugged" mit LAbg. Nurten Yilmaz, die höchstwahrscheinlich im Herbst in den Nationalrat einziehen wird. Sie bedankte sich für die große Unterstützung, die ihr im laufenden Wahlkampf zuteil wird.****

Wie wichtig ZuwanderInnen für die Wiener Wirtschaft und auch für die Nahversorgung sind, betonte Strobl: "Märkte beispielsweise würden nicht mehr funktionieren", stellte er fest. Auch kam er auf die diverse Zahlen zu sprechen: So handelt es sich bei 37 Prozent der Selbstständigen bereits um so genannte ethnische Ökonomien. Zusammen erreichen sie insgesamt 20.000 Arbeitsplätze. Eine Herzensangelgenheit ist für ihn die soziale Absicherung der Eine Person-Unternehmen. Denn: Der Arztbesuch wird für viele zum Problem. Weiters fordert er eine Verkürzung der Wartezeit auf Krankengeld, nämlich auf weniger als die derzeit 43 Tage.

Dazu betonte Strobl: "Die FPÖ und der Wirtschaftsbund rühren sich immer nur vor Wahlen. Wir tun das 365 Tage im Jahr." Sandra Frauenberger fügte hinzu, dass die Stadt den Dialog bereits seit 1993 führe. Und: "Uns glaubt man's auch!" Für sie geht es darum, aus der Vielfalt in der Stadt das Beste herauszuholen und darauf stolz zu sein. "Das sind wir und darauf bauen wir auf!", sagt sie und betont das Credo sozialdemokratischer Politik: "Alle müssen die gleichen Chancen haben!" Dass 25 Prozent der EinwohnerInnen Wiens nicht mitbestimmen können, bezeichnet Frauenberger als "Demokratiedefizit":

"Wir werden nicht müde, uns dafür einzusetzen, dass mehr Mitbestimmung kommt!"

Rudolf Hundstorfer sprach den massiven Beitrag an, den UnternehmerInnen mit Migrationshintergrund in Wien leisten. Sie kommen aus insgesamt 130 Nationen und haben "Großes geschafft": "Wir brauchen sie", betonte er. Die Lebendigkeit sei wichtig für Wien als wachsende Stadt. In manchen Branchen ginge es auch gar nicht mehr anders. Etwa bei Änderungsschneidereien: "Ohne sie wären wir nackert." Oder auch in der Spitzenhotellerie, der Gastronomie oder bei zahlreichen persönlichen Dienstleistungen. Außerdem gebe es ohne UnternehmerInnen mit Migrationshintergrund viele Nahversorger nicht mehr. "Sie sind Impulsgeber, ein Motor!"

Hundstorfer formulierte auch eine "egoistische Bitte" an UnternehmerInnen mit Migrationshintergrund: "Es liegt so viel Kraft, Dynamik und Know How in Ihnen: Schaffen Sie bitte noch mehr Jobs!" Und: "Sorgen Sie bitte für noch mehr Lehrstellen!" Abschließend appellierte er an die Anwesenden: "Helfen Sie mit in Ihren Communities. Damit Kinder eine vernünftige Schulausbildung und Lehrlingsausbildung erhalten! Und: Reden Sie mit den Menschen. Die wirkliche Stärke der Sozialdemokratie ist das persönliche Gespräch!"

