FPÖ-Kickl: ÖVP ist bei Bankenskandalen Hypo-nervös

Hypo-Debakel ist ÖVP-Skandal - FPÖ fordert Untersuchungsausschuss in kommender Gesetzgebungsperiode

Wien (OTS) - "Egal ob Raiffeisen-Parteispenden, Bank-Medici-Verstrickungen oder der Hypo Alpe Adria-Skandal, überall wo Banken zwielichtiger Machenschaften überführt werden taucht die ÖVP als Strippenzieher im Hintergrund auf. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die ÖVP im Wahlkampf nun sprichwörtlich Hypo-nervös ist", reagierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl auf den heutigen verzweifelten Versuch von ÖVP-General Rauch der FPÖ den Pröll-Skandal der Hypo anzuhängen.

Dass nun die ÖVP ausgerechnet die Hypo-Pleite hervorziehe und versuche diese der FPÖ umzuhängen sei der nette Versuch eines überforderten Spin-Doktors die Wahrheit anders darzustellen, so Kickl zu Rauch. Kickl erinnerte in diesem Zusammenhang an ein Gerichtsurteil des Landesgerichtes München, in dem festgestellt wurde, dass der von der BayernLB bezahlte Kaufpreis für die Hypo zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung dem Unternehmenswert entsprach.

"In den folgenden 2,5 Jahren wurde nicht nur der gesamte Unternehmenswert von 3,25 Milliarden Euro vernichtet, sondern auch die Bank an die Wand gefahren - und zwar von der BayernLB und nicht von Kärnten", so Kickl. Die daraufhin im Dezember 2009 stattfindende Notverstaatlichung, bei der die Haftungen wieder an Österreich gingen, habe die rot-schwarze Bundesregierung unter der Ägide von ÖVP-Finanzminister Pröll zu verantworten und niemand anderer, betonte Kickl. Es sei daher ein Märchen, dass die FPÖ dafür verantwortlich sei, dass der österreichische Steuerzahler nun für die Bayern-Pleite haften müsse. "Diese Verantwortung trägt einzig die ÖVP und Josef Pröll", so Kickl, der Rauch vorwarf alle bisherigen Anträge auf einen parlamentarischen Hypo-Untersuchungsausschuss abgelehnt zu haben. "Ich fordere die ÖVP und die SPÖ auf, in der ersten Sitzung der kommenden Gesetzgebungsperiode einen Hypo-Untersuchungsausschuss einzusetzen", so Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at