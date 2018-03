CARE: Zivilbevölkerung rund um die umkämpfte kongolesische Stadt Goma braucht verstärkten Schutz

Mehr als sechsmal so viele Fälle sexueller Gewalt gegenüber Frauen und Kindern als im Vorjahr

Wien (OTS) - Goma/Wien, 2. September 2013 - Angesichts der jüngsten Gewalt-Eskalation zwischen der von UN-Blauhelmsoldaten unterstützten kongolesischen Armee und bewaffneten Gruppen im Osten der Demokratische Republik Kongo fordert die Hilfsorganisation CARE besseren Schutz für die Zivilbevölkerung rund um die umkämpfte Provinzhauptstadt Goma und in den sie umgebenden Flüchtlingslagern. Insbesondere müssen Frauen und Kinder vor brutaler sexueller Gewalt geschützt werden. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat im Zeitraum Jänner bis Juli 705 Fälle sexueller Gewalt in der Krisenregion Nord-Kivu registriert - ein dramatischer Anstieg gegenüber den im gleichen Zeitraum des Vorjahres registrierten 108 Fällen.

Die Kämpfe der letzten Tage waren die heftigsten, seitdem Goma Ende 2012 kurzfristig von bewaffneten Gruppen eingenommen wurde. Die aktuelle Frontlinie befindet sich nahe dem Stadtzentrum und viele befürchten, dass es neuerlich zu einer Massenflucht kommen könnte wie im vergangenen November. Damals flüchtete eine halbe Million Menschen.

CARE konzentriert seine Nothilfe in der umkämpften Region Nord-Kivu auf Flüchtlinge, die am Rand von Städten und völlig überfüllten Lagern notdürftige Unterkünfte errichtet haben. Sie werden u.a. mit Nahrungsmitteln, Saatgut und landwirtschaftlichen Geräten unterstützt. Auch in drei Lagern am Stadtrand von Goma, in denen mehr als 40.000 Binnenflüchtlinge untergebracht sind, ist CARE vor Ort. Überlebende sexueller Gewalt erhalten wirtschaftliche, soziale und psychologische Unterstützung.

