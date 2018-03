FPÖ-Mölzer: EU-Grenzschutzagentur Frontex muss auch offensiv tätig werden

Allein in Italien über 20.000 "Bootflüchtlinge" in diesem Jahr - Eindringen von Booten mit Wirtschaftsflüchtlingen in internationale Gewässer muss verhindert werden

Wien (OTS) - Wenn nach Angaben des italienischen Innenministeriums seit Jahresbeginn über 20.000 sogenannter Bootsflüchtlinge an den Küsten Italiens eingetroffen sind, dann besteht dringender Handlungsbedarf, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Die Dunkelziffer dürfte aber um ein Vielfaches höher sein, was einmal mehr beweist, dass der Schutz der EU-Außengrenzen im Mittelmeer verstärkt werden muss", hielt Mölzer fest.

Deshalb forderte der freiheitliche EU-Mandatar eine Aufstockung der finanziellen Mittel der EU-Grenzschutzagentur Frontex. "Darüber hinaus muss Frontex aber auch offensiv tätig werden. Das heißt, die Grenzschützer müssen verhindern, dass die Boote mit den Wirtschafts-und Armutsflüchtlingen, die leicht als solche erkennbar sind, in internationale Gewässer und in weiterer Folge in die Hoheitsgewässer von Mitgliedstaaten gelangen", verlangte Mölzer.

Auch müsse Brüssel klarer werden, so der freiheitliche Europaabgeordnete, dass die europäischen Völker besser vor der Massenzuwanderung aus der Dritten Welt geschützt werden müssen. "Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Finanzhilfen der EU an die Verpflichtung der Empfängerländer gekoppelt werden, ihre eigenen, illegal in die EU eingereisten Staatsbürger zurückzunehmen, bzw. den Transit von Wirtschafts- und Armutsflüchtlingen durch ihr Staatsgebiet zu unterbinden", schloss Mölzer.

