Ärztekammer warnt: Turnusärzte-Mangel ist bereits Realität

Arztberuf für Nachwuchsmediziner zunehmend unattraktiv

Wien (OTS) - Der Turnusärzte-Mangel sei in vielen Spitälern schon längst von einer Bedrohung zur Realität geworden. Als Hauptursache benennen der Obmann der Bundeskurie Angestellte Ärzte in der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Harald Mayer, und sein Stellvertreter, Karlheinz Kornhäusl, die Arbeitsbedingungen. "Die jungen Kolleginnen und Kollegen wollen unter solchen Bedingungen einfach nicht mehr arbeiten. Die Ausbildung lässt oft zu wünschen übrig, die Administration wächst stetig an, die Arbeitszeiten sind extrem lang, und begabte Nachwuchsmediziner verkommen zu Systemerhaltern", führte Mayer am Montag in einer Aussendung aus. Die Motivation sei entsprechend gering, zusätzlich steige die Burnout-Rate vor allem bei jungen Ärztinnen und Ärzten.

"Der Arztberuf verliert zunehmend an Attraktivität. Manche Kolleginnen und Kollegen verlassen das Land, um in Deutschland oder der Schweiz ihr Glück zu suchen. Dort finden sie bessere Arbeitsbedingungen vor, können ohne Umschweife mit einer Facharztausbildung beginnen und müssen sich nicht mit Papierkram herumschlagen. Auch die Work-Life-Balance ist besser, es gibt genügend Plätze für Kinderbetreuung, und man muss sich nicht zwischen Beruf und Familie entscheiden", ergänzte Turnusärzte-Sprecher Kornhäusl.

Abhilfe schaffen könnte in Österreich unter anderem die Umsetzung des Turnusärzte-Tätigkeitsprofils und die damit einhergehende Entlastung von bürokratischen Tätigkeiten durch die Installation von Administrationsassistenten. Kornhäusl abschließend: "Die Ärztekammer hat die Lösungen schon vor Jahren ausgearbeitet und immer wieder präsentiert, aber offenbar befindet sich die Politik zwischen Frühjahrsmüdigkeit und Winterschlaf - bisher ist nichts passiert. Dabei ist es längst fünf vor zwölf." (slv)

