Konjunkturerhebung Stein- und Keramische Industrie: Umsatz- und Beschäftigtenrückgang im ersten Halbjahr 2013

Stagnation für Gesamtjahr erwartet

Wien (OTS/PWK601) - Der Fachverband der Stein- und keramischen Industrie legte heute die Halbjahresergebnisse der traditionellen Konjunkturerhebung unter seinen über 300 Mitgliedsunternehmen vor (Stichtag 30. Juni). Bei den befragten Unternehmen gab es im ersten Halbjahr 2013 einen Umsatzrückgang von EUR 1,583 Mrd. auf EUR 1,536 Mrd. gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das ist ein Minus von 2,97 %. Die Zahl der Beschäftigten sank im selben Zeitraum um 1,62 % von 14.616 auf 14.380. Damit setzt sich der Abwärtstrend aus dem Vorjahr fort und die Branche verharrt nach wie vor weit unter dem Vorkrisenniveau aus 2008.

Meteorologische und wirtschaftspolitische Schlechtwetterfront im ersten Halbjahr

Dr. Andreas Pfeiler, Geschäftsführer des Fachverbandes Steine-Keramik, führt den Umsatzrückgang auf eine doppelte Schlechtwetterfront zurück. "Der lange Winter drückte in den ersten Monaten des Jahres nicht nur auf die Stimmung, sondern auch auf die Aufträge und Umsatzzahlen. Vor allem die Baustoff- und die Bauzulieferindustrie war bis Anfang April regelrecht eingefroren und hat teils heftige Rückgänge zu verzeichnen. Dazu hält sich aus unserer Sicht auch eine hartnäckige wirtschaftspolitische Schlechtwetterfront, von den offenen Forderungen der "Alpine-Pleite" ganz zu schweigen. Die Wohnbauzahlen sind seit Jahren unter Soll und die öffentlichen Infrastrukturinvestitionen im Hoch- und Tiefbau werden sukzessive zurückgefahren".

Gewinner: Industriezulieferer mit Plus. Infrastrukturprojekte bewirken Zuwachs.

Zu den wenigen Gewinnern zählten im ersten Halbjahr 2013 vor allem die hochspezialisierten Industriezulieferer. Ein Umsatzwachstum verzeichnete die Feinkeramische Industrie (+8,63 % von EUR 96,7 Mio. auf EUR 105,0 Mio.) und die Feuerfestindustrie (+1,95 % von EUR 81,3 Mio. auf EUR 82,9 Mio.).

Auffallend ist auch, dass Branchen wie die Schotter-, Sand- und Kiesindustrie - nach einem Einbruch im Vergleichszeitraum des Vorjahres - heuer wieder leichte Zuwächse zwischen 2 - 3 % hatten.

"Die Zuwächse in diesen Branchen sind zu einem Großteil auf die Infrastrukturprojekte im Bereich Schiene und Straße zurückzuführen", betont Dr. Manfred Asamer, Obmann des Fachverbandes. "Hier manifestieren sich die Wertschöpfungseffekte von Investitionen in Infrastruktur ganz besonders. Die Mitglieder des Fachverbandes sind vor allem lokal tätig und sichern Arbeitsplätze in den Regionen", so Asamer.

Verlierer: Bauzulieferbranche mit heftigen Verlusten

Auf der anderen Seite mussten etliche Bauzulieferbranchen teils heftige Verluste hinnehmen. Allen voran die unter hohem asiatischen Konkurrenzdruck stehende Naturwerksteinindustrie (-14,07 % von EUR 16,1 Mio. auf EUR 13,9 Mio.), die Ziegel- und -fertigteilindustrie (-10,98 % von EUR 71,4 Mio. auf EUR 63,6 Mio.), die Beton- und -fertigteilindustrie (-8,50 % von EUR 220,0 auf EUR 201,3 Mio.) und die Putz- und Mörtelindustrie, deren Umsätze um 6,73 % auf EUR 198,4 Mio. zurückgingen.

"Mit der Putz- und Mörtelindustrie sowie der Beton- und -fertigteilindustrie sind es unsere umsatzstärksten Branchen, die es derzeit besonders schwer haben. Ihre Verluste können in der Gesamtbetrachtung bei weitem nicht wettgemacht werden", so Pfeiler.

Arbeitsauftrag an die Politik: Re-Industrialisierung heißt auch Infrastrukturausbau

"Wir werten als positives Signal, dass die meisten politischen Parteien dem Produktions- und Industriestandort Österreich in ihren Wahlprogrammen Platz einräumen und es auch ein Grundsatzbekenntnis zum Thema Infrastrukturausbau gibt. Nur müssen den Bekenntnissen ab Herbst auch konkrete Taten folgen und es darf an den Rahmenplänen im Bereich Schiene und Straße nicht gerüttelt werden. Ebenso wichtig ist die Forcierung des Wohnbaus in der nächsten Legislaturperiode", betont Asamer.

Ausblick auf das Gesamtjahr: Vorjahresergebnis wird angestrebt. "Im ersten Quartal dieses Jahres standen die Baustellen de facto still. Hinzu kam ein Mai mit sehr vielen Feiertagen und ein verregneter Juni. Wenn wir es im Gesamtjahr 2013 schaffen, annähernd auf dem Vorjahresniveau zu bleiben, können wir dies angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen als Erfolg werten", so der Geschäftsführer des Fachverbandes, Andreas Pfeiler, abschließend. (us)

