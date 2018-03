Läuferinnen trainieren mit den Vienna Capitals für den Women's Run

Wien (OTS) - Der Countdown läuft - der Women's Run, die renommierte und beliebte Laufserie für Frauen, findet am Samstag, den 21. September, bereits zum vierten Mal im Wiener Donaupark statt. Sechs Gewinnerinnen hatten am Freitag die Möglichkeit ein exklusives Training mit den Vienna Capitals zu absolvieren.

Für die UPC Vienna Capitals steht der Saisonstart in die Erste Bank Eishockeyliga unmittelbar bevor - und auch die Fans sind schon bereit für die "Eiszeit". Einige weibliche Caps-Fans bringen sich nicht nur für die neue Saison, sondern auch für den Women's Run so richtig in Schwung und nehmen als Team "UPC Vienna Capitals" daran teil. Das Caps-Betreuerteam rund um Headcoach Tommy Samuelsson und Konditionstrainer Daniel DeBuigne ließ es sich nicht nehmen, die Anhängerinnen, die im Frühjahr in einem Gewinnspiel ausgelost wurden, persönlich zu betreuen. In einer Trainingseinheit wurde kräftig geschwitzt, um die schwarz-gelben Farben beim Lauf in Wien-Donaustadt perfekt zu vertreten.

Zu Beginn bekam jede der sechs Teilnehmerinnen eine Pulsuhr. Nach 20 minütigen Aufwärmübungen ging es direkt zum Lauftraining über -das Intervalltraining, bei dem sie 10 Minuten im aeroben Bereich (niedrige Pulsfrequenz) und 7 Minuten im anaeroben Bereich (hohe Pulsfrequenz) gelaufen sind, brachte die Teilnehmerinnen ordentlich ins Schwitzen.

Heuer bewegt der Women's Run unter dem Motto "Powerfrau" aktive Frauen, egal ob Einsteigerin oder erfahrene Sportlerin. Familie und Fans genießen die entspannte und fröhliche Atmosphäre rund um die Rennstrecke. Die Strecke ist wahlweise 5 km oder, mit einer zusätzlichen Schleife, 8 km lang und kann entweder laufend oder walkend absolviert werden und führt rund um das höchste Wahrzeichen Wiens, den Donauturm. Frauen, die ganz ohne Erfolgsdruck in den "Women's Run" gehen wollen, haben auch die Option, ohne Zeitnehmung zu starten.

Die Anmeldung läuft bereits auf Hochtouren - Noch kann man sich einen Startplatz beim Women's Run 2013 sichern, ob als Einzelläuferin oder im Team. Alle Teilnehmerinnen erhalten auch heuer das exklusive brombeerfarbene Women's Run T-Shirt, das heuer den Schriftzug "Powerfrau" trägt, und die rosafarbene Finisher-Tasche mit vielen Geschenken und Goodies.

Schnell zum Vorzugspreis anmelden!

Die Anmeldung für den Women's Run 2013 ist bereits in vollem Gang. Derzeit beträgt die Startgebühr 23,90 EUR - Anmeldung als Einzelperson oder im Team sowie weitere Informationen auf www.womensrunwien.at

Der Women's Run am 21.9.2013 im Wiener Donaupark - anmelden und mitmachen!

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Jassoy

Public Relations

ACTS Sportveranstaltungen GmbH

Hasnerstraße 123, 1160 Wien

presse @ acts.at

Tel: 01/470 72 47-332

www.acts.at