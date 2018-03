Nationalratswahl 2013 in Wien: Start der Zustellung von Wahlkarten

Bereits über 20.300 Wahlkartenanträge eingelangt

Wien (OTS) - "Nachdem Wahlvorschläge und Stimmzettel für die Nationalratswahl 2013 vorliegen, beginnen wir ab heute mit der Zustellung der Wahlkarten", so die für Wahlen in Wien zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger. Insgesamt sind derzeit bereits über 20.300 Anträge eingelangt, rund zwei Drittel davon online. Frauenberger: "Wahlen sind die wichtigste Möglichkeit der Mitbestimmung. Wir betreiben einen großen Aufwand, um die WienerInnen optimal über die Wahl zu informieren - mit Erfolg! Die Zahlen zeigen klar, dass unser Service angenommen wird und wir mit dem Ausbau der Möglichkeiten der Online-Beantragung von Wahlkarten den richtigen Weg eingeschlagen haben."

Wahlkartenanträge können bis zum 25. September 2013 schriftlich (z.B. online unter www.wahlen.wien.at) und bis zum 27. September 2013, 12.00 Uhr, persönlich im zuständigen Wahlreferat des Magistratischen Bezirksamts beantragt werden. Mit der Wahlkarte kann anschließend per Briefwahl oder in einem beliebigen Wahlkarten-Wahllokal in ganz Österreich gewählt werden. Wichtig: Spätestens bis zum Schließen der Wahllokale, am Wahltag, dem 29. September 2013, bis 17.00 Uhr, müssen die für die Briefwahl verwendeten Wahlkarten bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde eingelangt sein.

Fakten zur Briefwahl, zur Beantragung von Wahlkarten oder zu den Standorten der Wahllokale sowie alle weiteren Informationen zur Nationalratswahl 2013 in Wien sind online unter www.wahlen.wien.at abrufbar. Darüber hinaus steht das Wiener Stadtinformationszentrum unter der Telefonnummer 01/525 50 gerne zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Berger

Mediensprecher Stadträtin Sandra Frauenberger

Tel.: +43 1 4000 81295

a.berger @ wien.gv.at

www.sandra-frauenberger.at