Erinnerung 3.9.: Wehsely eröffnet Spiel- und Sportanlage für SpitalspatientInnen

Wien (OTS) - Sport wirkt stimmungsaufhellend. Das ist seit langem wissenschaftlich belegt und bringt auch therapeutische Erfolge. Deshalb wurde mit der neuen Spiel- und Sportanlage für PatientInnen der Kinder-, Jugend- und Behindertenpsychiatrie ein attraktives Angebot am Gelände des Neurologischen Zentrums Rosenhügel in Hietzing geschaffen.

Am 3. September findet die feierliche Eröffnung gemeinsam mit Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely, der technischen Direktorin Ottilie Koller und Abteilungsvorstand Ralf Gößler statt.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen.

Datum: 3.9.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Krankenhaus Hietzing mit neurologischem Zentrum Rosenhügel,

Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und

Behindertenpsychiatrie für Erwachsene

Riedelgasse 5, 1130 Wien



