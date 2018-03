Wiener Sportstars 2013: Die besten Wiener SportlerInnen und Vereine werden geehrt

Die Nominierten für die "Wiener Sportstars 2013" stehen fest

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 4. September, werden im Arkadenhof des Wiener Rathauses bereits zum vierten Mal die "Wiener Sportstars " geehrt. Bürgermeister Dr. Michael Häupl und Sportstadtrat Christian Oxonitsch bitten in Kooperation mit dem Sportpool Wien die erfolgreichsten SportlerInnen, Mannschaften und Vereine Wiens vor den Vorhang.

"Mit 70 anerkannten Sportarten und über 3000 Vereinen beherbergt Wien eine Vielfalt von Top-Sportlerinnen und Sportlern in den unterschiedlichsten Disziplinen, die regelmäßig nationale und internationale Erfolge feiern. Darauf kann unsere Stadt stolz sein, darum wollen wir unsere Sportstars und ihre Vereine im Rahmen dieser Veranstaltung entsprechend würdigen", so Sportstadtrat Christian Oxonitsch.

Auszeichnungen in 10 Kategorien

Bei der Gala der Wiener Sportstars werden in 10 Kategorien Wiens SportlerInnen des Jahres geehrt, u.a. in den Kategorien "beste Sportlerin", "bester Sportler", "Damen-Mannschaft des Jahres", "Herren-Mannschaft des Jahres", "Behindertensportlerin des Jahres" sowie "Behindertensportler des Jahres". Zudem werden Wiener Vereine mit besonderen Verdiensten ausgezeichnet. In jeder Kategorie werden jeweils die Top drei nominiert, und die GewinnerInnen im Rahmen der Veranstaltung, durch welche Edi Finger Junior führt, bekannt gegeben.

Die nominierten Wiener Sportstars 2013:

Sportlerin des Jahres:

Nadja Heigl (Mountainbike)

Sonja Frey (Handball)

Tanja Frank (Segeln)

Sportler des Jahres:

Alexander Peya (Tennis)

Constantin Blaha (Wasserspringen)

David Alaba (Fußball)

Damenmannschaft des Jahres:

EHV Sabres Eishockey (Eishockey)

SV Arminen (Landhockey)

Raiffeisen Vienna Vikings (American Football)

Herrenmannschaft des Jahres:

BC ZEPTER Vienna (Basketball)

FK AUSTRIA Wien (Fußball)

Raiffeisen Vikings Vienna (American Football)

Behindertensportlerin des Jahres:

Beatrice Brunnbauer (Ski Alpin)

Belinda Brunnbauer

Natalija Eder (Leichtathletik)

Behindertensportler des Jahres:

Bil Marinkovics (Leichtathletik)

Stanislaw Fraczyk (Tischtennis)

Wolfgang Schattauer (Paracycling)

Verein mit gelebter Integration:

ESV Styria Wiener Prater

ÖTB TV-Simmering 1889

Sobukan Union Wien

Verein mit der besten Nachwuchsarbeit:

Erster Wiener Ruderclub LIA

HC Raiffeisen FIVERS WAT Margareten

Skisprungclub Wiener Stadtadler

Verein mit größtem sozialem Engagement

FC Mariahilf

Sports Monkeys Vienna

Verein der Freunde des Sports

Verein mit dem besten Genderprojekt

Judoclub café & co Vienna Samurai

SV Sandokan

Verein LOGIN

