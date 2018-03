FPÖ: Stefan fordert Aufklärung im Abhörskandal

Die Installation von Abhöranlagen durch die USA in Österreich ist dringend aufklärungsbedürftig

Wien (OTS) - "Es ist schockierend, dass sich einerseits die USA in Österreich und Europa, wie ein Feindstaat verhält, und andererseits in Europa und Österreich die zuständigen Ministerien und Regierungen dazu schweigen", empört sich der freiheitliche Verfassungssprecher NAbg. Mag. Harald Stefan angesichts eines Artikels in der Zeitung "die Presse".

Demnach soll der US-Geheimdienst einen Lauschposten in Wien unterhalten. Dabei sollen Abhöranlagen eingesetzt werden, die in den Botschaften versteckt sind. Besonderes Interesse gilt hierbei der, zur UNO gehörenden, internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Diese zählt zu jenen Institutionen, die systematisch abgehört werden, obwohl natürlich die USA auch Mitglied der UNO sind.

"Schockierender Weise stellen sich jedoch auch die zuständigen Ministerien in Wien unwissend und erklären sich laut "Presse" für unzuständig, und dass obwohl hier Verträge mit der NSA bestehen sollen. Ich fordere nun absolute Aufklärung in dieser Angelegenheit", so Stefan. "Wenn die Ministerien keine Auskunft geben wollen, werden wir eben parlamentarische Anfragen stellen, um Auskunft zu erhalten. Ich hoffe, die betroffenen Minister sind mutig genug, noch vor der Wahl zu antworten!"

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at