BSO-Präsident Wittmann gratuliert erfolgreichen Ruderinnen und Boulder-Team zu Top-Leistungen

Wien (OTS) - Österreichs Sportlerinnen und Sportler konnten vergangene Woche bei internationalen Wettkämpfen wieder mit sensationellen Leistungen und Erfolgen aufwarten. Nach dem viel umjubelten WM-Gold durch Michaela Taupe-Traer im leichten Einer, konnte Magdalena Lobnig den hervorragenden vierten Platz im schweren Einer erreichen. Am gleichen Wochenende holte Österreichs Boulder-Team unglaubliche vier Medaillen bei der EM in Eindhoven. Kilian Fischhuber erfüllte sich seinen langersehnten Traum vom Einzelgold, während Anna Stöhr ihren Europameistertitel erfolgreich verteidigen konnte. Zum Drüberstreuen holte sich Jakob Schubert Bronze im Bouldern und in der Kombination.

Für BSO-Präsident Wittmann sind diese Leistungen eine Bestätigung für die gute Arbeit in den Verbänden: "Ich gratuliere den erfolgreichen Athletinnen und Athleten, aber auch allen Beteiligten -den Trainerinnen und Trainern und dem gesamten Betreuerstab zu diesen tollen Erfolgen! Dass wir in den internationalen Wettbewerben immer wieder vorne dabei sind und uns Spitzenplätze erkämpfen, spricht für die erfolgreiche Arbeit im österreichischen Sport."

