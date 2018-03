Ö1 KulturPicknick in Innsbruck am 8. September

Wien (OTS) - Das vierte Ö1 KulturPicknick findet am Sonntag, den 8. September im Innsbrucker Hofgarten und in der kaiserlichen Hofburg statt - bei freiem Eintritt und jedem Wetter. Ab 12.30 Uhr können Besucher/innen von Bühne zu Bühne flanieren und Musik - u.a. mit Attwenger, Manu Delago oder Lidia Baich - Lesungen, Führungen, ein buntes Kinderprogramm mit RSO-Workshop oder das Ö1 Quiz genießen.

Im zauberhaften Ambiente des Innsbrucker Hofgartens und in den historischen Sälen der kaiserlichen Hofburg gastiert das Ö1 KulturPicknick am 8. September. Bei freiem Eintritt können Groß und Klein durch Hofgarten und Hofburg flanieren, Orchester zum Angreifen erleben und in entspannter Atmosphäre Kunst und Picknick im malerischen Park genießen. Das Spektrum des Programms reicht von klassischer Musik, Hofgarten- und Palmenhaus-Führungen über Lesungen lokaler Autoren bis zum vor Ort stattfindenden Ö1 Quiz "gehört.gewusst". Zudem gibt es ein buntes Workshop- und Kinderprogramm, Begegnungen mit Musiker/innen des RSO sowie ein abschließendes Musikprogramm auf dem Landestheater-Vorplatz mit Attwenger u.a.

Programm für die ganze Familie

Von 12.30 bis 20.30 Uhr bespielen Künstler/innen die einzelnen Bühnen. Geigerin Lidia Baich und Pianist Matthias Fletzberger eröffnen um 14.00 Uhr die Ö1 Klassik-Bühne im Riesensaal der Hofburg, gefolgt vom Gitarristen Nejc Kuhar um 14.45 Uhr und der jungen Cellistin Harriet Krijgh, am Klavier von Magda Amara begleitet, um 15.30 Uhr. Auf der Ö1 Spielräume-Bühne auf dem Landestheater-Vorplatz musizieren um 16.30 Uhr Otto Lechner und die "Nomaden des Seins" und um 17.30 Uhr präsentiert Hangspieler Manu Delago mit seiner Band "Handmade" sein kürzlich erschienenes Album "Bigger Than Home". Vier Multiinstrumentalisten der Gruppe "Hotel Palindrone" folgen um 18.30 Uhr und den krönenden Abschluss bildet um 19.30 Uhr das legendäre oberösterreichische Mundart-Duo Attwenger.

Wer Ö1 live erleben möchte, kommt beim Ö1 Quiz "gehört.gewusst" um 13.10 Uhr im Riesensaal auf seine Kosten. Im Ö1 Musikpavillon im Hofgarten lädt das Salonorchester Alcazar um 12.30, 14.30 und 16.00 Uhr zum Tanz. Die "Jetlag Allstars" verbinden um 13.30 Uhr das Beste aus allen Stilepochen und zeitgemäße Volksmusik präsentiert "Alma" um 15.00 Uhr. Gegenwartsliteratur und Spannung vom Feinsten bietet die Ö1 Literaturbühne im Hofgarten ab 13.30 Uhr mit Walter Klier, Bernhard Aichner u.a. Führungen im Hofgarten und Palmenhaus gibt es jeweils um 12.30 und 16.00 Uhr (Zählkarten und Treffpunkt beim Ö1 Clubmobil am Landestheater-Vorplatz) und um 14.30 und 16.00 Uhr durch die Ausstellung "Berge, eine unverständliche Leidenschaft" im Alpenverein-Museum (Treffpunkt im Foyer der Hofburg). Eine Schatzkiste der Ö1 Redaktionen mit Büchern, Katalogen und CDs erwartet die Besucher/innen ab 12.30 Uhr am "Licht ins Dunkel"-Stand im Hofgarten - gesammelt wird für MOMO, Wiens mobiles Kinderhospiz.

Ein buntes Programm gibt es ab 12.30 Uhr auf der Ö1 Kinderwiese:

"Die grüne Passage" entsteht am Landestheater-Vorplatz, wenn Kinder und Erwachsene aus unterschiedlichen Materialien eine begehbare Box gestalten. Eine Jonglierstation sowie Kinder-Schminken und einen Fotoworkshop bietet der Spielplatz im Hofgarten.

Begegnungen mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien

Einen außergewöhnlichen Blick hinter die Kulissen des Musikbetriebs ermöglicht das RSO Wien ab 14.00 Uhr in der Silbernen Kapelle der Hofkirche. "Durch Beteiligung zum Erlebnis" -Ö1-Musikchefin Elke Tschaikner spricht mit Gästen über Musikvermittlung. Um 15.00 Uhr erklären Orchestermusiker/innen Erwachsenen und Kindern ihre Instrumente und laden zum Ausprobieren ein und um 16.30 Uhr spricht Orchesterintendant Christian Scheib mit RSO-Musiker/innen über deren Orchesteralltag. Neugierige Kinder ab drei Jahren erwartet um 12.30 und 15.00 Uhr im museumpädagogischen Raum der Hofburg ein Geigenspielplatz mit Zaubergeigen.

Das vierte Ö1 KulturPicknick findet am Sonntag, den 8. September im Innsbrucker Hofgarten und in der Hofburg von 12.30 bis 20.30 Uhr statt, der Eintritt ist frei. Zählkartenvergabe und Treffpunkt für die Hofgarten- und Palmenhaus-Führung ist beim Ö1 Clubmobil am Landestheater-Vorplatz. Das Kulturprogramm findet bei jedem Wetter statt, bei Schlechtwetter werden die Veranstaltungen in Innenräume verlegt. Das Ö1 KulturPicknick ist ein Projekt von Ö1, dem RSO Wien und den Ö1 Kulturpartnern. Detaillierte Informationen zum Programm von Österreich 1 und zum KulturPicknick sind abrufbar unter oe1.ORF.at/kulturpicknick.

