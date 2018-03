Rauch zur Hypo: FPÖ/BZÖ-Skandal der Sonderklasse

Blau/Orange Inkompetenz hat Kärnten an den Abgrund getrieben – Regierung muss jetzt FPÖ/BZÖ-Misere lösen und Steuerzahler Schaden ausbaden

Wien, 2. September 2013 (ÖVP-PD) "Das Hypodebakel ist ein FPÖ/BZÖ-Skandal der Sonderklasse. Durch geballte blau-orange Inkompetenz und Größenwahn wurden Milliarden in den Sand gesetzt und ein Land an den Abgrund getrieben", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den gestern bekannt gewordenen Details aus der Entscheidung der Europäischen Kommission. Die Ergebnisse der Europäischen Kommission belegen, dass die Schuld für das Hypodebakel bei den früheren Eigentümern liegt. "Kärnten ist seine Haftungen zugunsten einer Bank, und nicht zugunsten der Menschen eingegangen. Ein verheerendes Versäumnis der Blau-Orangen, das nun der Steuerzahler ausbaden muss", betont Rauch. Das von den Kärntner Freiheitlichen mitverschuldete Hypodebakel belegt erneut, dass die FPÖ gegen die Interessen der Menschen agiert", so Rauch. Jetzt muss die Bundesregierung die Misere lösen und die Steuerzahler müssen den Schaden ausbaden. Auch das frühere Management trägt massiv Schuld an dieser Misere. "Die Kombination aus unfähigem Bankmanagement und kompetenzfreier FPÖ-Politik hat das Hypodebakel verschuldet und ermöglicht", so Rauch, der abschließend festhält:

"Die Verschleierungstaktik von FPÖ und BZÖ ist durch den Bericht der Kommission entlarvt. Sie beide tragen die Verantwortung - und sollten sich rasch etwas einfallen lassen, das nicht nach Ausrede und Kindesweglegung riecht. Denn das Mindeste, was sich die

Menschen in diesem Land jetzt verdient haben, ist Ehrlichkeit."

