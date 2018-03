Währing: Raphael Schönborn-Vortrag "Leben mit Demenz"

Wien (OTS) - Einmal mehr lädt die Initiative "Gesundheitsnetz Währing" zu einem Vortragsabend im "Währinger Rathaus" (18., Martinstraße 100) ein: Am Dienstag, 3. September, setzt sich Raphael Schönborn im Sitzungssaal des Amtsgebäudes (1. Stock) mit der komplexen Thematik "Leben mit Demenz" auseinander. Um 19.00 Uhr beginnt der Pflege-Fachmann mit seinen Ausführungen. Schönborn sieht in Demenz-Erscheinungen eine "Herausforderung für die ganze Familie" und gibt praktische Tipps zur besseren Bewältigung des oftmals schwierigen Alltags. Ferner weist der Kenner auf mögliche Unterstützungsleistungen durch Profis zum Wohle von Betroffenen und Angehörigen hin. Der Referent setzt sich für ein "würdevolles Altern" ein und beantwortet Fragen zur Pflege und Betreuung betagter Menschen. Die Veranstaltung wird vom Bezirk unterstützt. Der Zutritt ist kostenlos. Die E-Mail-Adresse des "Gesundheitsnetz Währing" heißt netz18 @ aon.at. Über vielerlei Veranstaltungen im Amtshaus in der Martinstraße 100 informiert das Büro der Bezirksvorstehung Währing unter der Rufnummer 4000/18 115 oder via E-Mail:

post@bv18.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Raphael Schönborn ("Pflege Betreuung Beratung"):

www.raphael-schoenborn.at

Vereinigung "Gesundheitsnetz Währing":

www.netz18.at

