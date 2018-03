FA-Rösch fordert mehr Transparenz bei Inseraten

FA wird Antrag in Wiener Arbeiterkammer einbringen

Wien (OTS) - Vor allem in Wahlkampfzeiten sind Zeitungen voll mit Inseraten. "Doch bei vielen ist nicht erkennbar, ob es sich dabei um eine Werbung einer Partei, eines Ministeriums, dem Presseinformationsdienst der Stadt Wien, einer Sozialpartnerschaft oder einer Fraktion der Sozialpartnerschaft handelt", kritisiert LAbg. Bernhard Rösch, Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA).

Der FA-Obmann bezieht sich auf eine aktuelle "Entgeltliche Einschaltung", in der Rudolf Hundstorfer als Bundesminister tituliert und mit Konterfei abgedruckt wurde. "Die Anzeige könnte sowohl von der SPÖ (Bund oder Land?) oder auch vom Sozialministerium stammen", vermutet Rösch. Die FA werden in der nächsten Vollversammlung der Wiener Arbeiterkammer - sie ist die letzte in der aktuellen Legislaturperiode - mittels Antrag Transparenz einfordern. Entgeltliche Einschaltungen und Anzeigen sollen genauer gekennzeichnet werden. "Ist der Kunde eine politiche Partei, ein Sozialpartner, ein Ministerium bzw. Bundes- oder Landespressedienste oder ein stadtnahes Unternehmen, soll dies auf der Einschaltung auch vermerkt sein", fordert Rösch.

Man dürfe gespannt sein, ob die Forderung angenommen oder in einem Ausschuß schubladisiert wird. Letzteres könnte einer Ablehnung gleichkommen, da diverse Ausschüsse in der AK Wien es pflegen, Anträge die vor der AK-Wahl zugewiesen wurden, nach der Wahl nicht mehr zu behandeln.

Abschließend ist Rösch überzeugt, dass die Bundes-SPÖ die Wahlkampfobergrenze von 7 Millionen Euro aufgrund der Schützenhilfe ihrer Landesgruppen samt Fraktionen in der Gewerkschaft schon längst überschritten haben dürfe.

