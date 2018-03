Mautz: SPÖ-Frauen für Ausbau der Ganztagesschulplätze

Wien (OTS/SK) - "Wir brauchen in Österreich mehr Ganztagesschulplätze. Damit ist Kindern und Eltern geholfen", sagte SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Mautz zum heutigen Schulbeginn. Mautz erinnerte an die Ergebnisse des jüngsten Frauenbarometers, den Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek im August präsentiert hat. Laut aktuellem Frauenbarometer wollen 77 Prozent der ÖsterreicherInnen einen Ausbau der Ganztagesschulen. ****

"Die SPÖ drückt beim Ausbau der Ganztagesschulen aufs Tempo. Für Kinder sind verschränkte Ganztagesschulen pädagogisch sehr wertvoll. Die Kinder werden den ganzen Tag in der Schule gefördert und nicht mit einem riesen Pensum an Hausübungen nach Hause geschickt", so Mautz. Und weiter: "Eltern müssen derzeit viel zu viel in Nachhilfe investieren. Kinder sollen aber in der Schule gut gefördert werden".

In Ganztagesschulen wechseln einander Unterrichtszeiten, Lern- und Fördereinheiten sowie Freizeit- und Bewegungseinheiten ab. "Wir wollen den Kindern in diesem Land die beste Bildung bieten", sagte Mautz. (Schluss) sn/mp

