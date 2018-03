SOS Mitmensch: Kurz soll Ehrenschutz für "Pass egal Wahl" übernehmen

Kurz-Experten halten demokratische Beteiligung für wichtigen Integrationsbaustein

Wien (OTS) - SOS Mitmensch lädt Integrationsstaatsekretär Sebastian Kurz dazu ein, den Ehrenschutz für die am 24. September stattfindende "Pass egal Wahl" zu übernehmen. Kurz soll den Empfehlungen der von ihm eingesetzten Experten Prof. Rose und Prof. Fassmann sowie des Demokratieforschers Prof. Bauböck folgen. Alle drei Experten erachten demokratische Beteiligungsmöglichkeiten als wichtige Bausteine für Integration. Bei der "Pass egal Wahl" werden erstmals NichtstaatsbürgerInnen zur Wahlurne gebeten, um ein Zeichen für eine Öffnung der Demokratie zu setzen.

Laut Prof. Karl Rose, der von Kurz mit der Erstellung von Integrationsszenarien beauftragt wurde, würde ein realistischer Zugang zur Staatsbürgerschaft und der verbesserte Zugang zur Demokratie das Zugehörigkeitsgefühl und den sozialen Zusammenhalt deutlich verbessern. Demokratieforscher Prof. Bauböck betont, dass von Integration erst dann ernsthaft gesprochen werden könne, wenn die Menschen, die den Gesetzen unterworfen sind, auch die Möglichkeit der demokratischen Beteiligung haben. Und auch Prof Heinz Fassmann, Leiter des von Kurz eingesetzten Integrationsexpertenrates. sprach sich bei der Präsentation des Integrationsberichts für demokratische Beteiligungsmöglichkeiten der in Österreich lebenden Wohnbevölkerung aus.

"Mit der "Pass egal Wahl" setzen wir das um, was Integrationsexperten für gut und richtig befinden. Menschen, die bereits Jahre in Österreich leben, gehören in die Demokratie mit eingebunden. Wir laden Sebastian Kurz daher dazu ein, seine ablehnende Haltung zum Wahlrecht für langjährig hier lebende NichtstaatsbürgerInnen zu überdenken und den Ehrenschutz für die "Pass egal Wahl" zu übernehmen. Damit würde er ein zukunftsweisendes Signals für eine Stärkung von Integration und Demokratie setzen", so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.

Rückfragen & Kontakt:

SOS Mitmensch

Alexander Pollak

Tel.: 0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at