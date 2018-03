NR-Wahl: Neue "Amtliche Wahlinformation" in Vorarlberg

Verbesserte Möglichkeit zur Beantragung von Wahlkarten

Bregenz (OTS/VLK) - In einem neu gestalteten Erscheinungsbild ergeht die "Amtliche Wahlinformation" Anfang September an alle wahlberechtigten Personen in Vorarlberg. Der angebrachte Zahlencode bringt für die Gemeinden eine wesentliche Erleichterung bei der Bearbeitung von Wahlkartenanträgen.

Anfang September wird die "Amtliche Wahlinformation für die Nationalratswahl" mit neuem Erscheinungsbild durch die Post an jede wahlberechtigte Person in Vorarlberg zugestellt werden. In dieser Wahlinformation sind - wie auch bei vorangegangenen Wahlen - die Bezeichnung des zuständigen Wahllokales und dessen Wahlzeit sowie Angaben über die angeschriebene wahlberechtigte Person enthalten. Neben dem im Wahllokal vorzulegenden amtlichen Lichtbildausweis erleichtert die Mitnahme des personalisierten Abschnittes dieser Information die Wahlabwicklung vor Ort.

Weiters enthält die "Amtliche Wahlinformation" einen Zahlencode für die Beantragung einer Wahlkarte im Internet (www.wahlkartenantrag.at) sowie einen schriftlichen Wahlkartenantrag mit Rücksendekuvert. Wahlberechtigte Personen, welche am Wahltag nicht in ihrem Wahllokal wählen können, haben - neben der persönlichen Beantragung im Gemeindeamt - auch auf diesen Wegen die Möglichkeit, eine Wahlkarte zu beantragen. Eine detaillierte Beschreibung der Stimmabgabe per Wahlkarte kann der Wahlinformation entnommen werden.

Der in diesen Tagen an alle Haushalte in Österreich verschickte Folder des Bundesministeriums für Inneres dient hingegen lediglich der Information über die Nationalratswahl 2013.

Für nähere Informationen siehe auch www.vorarlberg.at/wahlen

