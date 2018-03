Individuell gestaltbar und einzigartig - selbst designte Mode aus Walk- und Lodenstoffen

"ompura" für mehr Unverwechselbarkeit in der Bekleidung

Gaishorn am See (OTS) - Das neu gegründete Unternehmen ompura hat sich zum Ziel gesetzt, in Österreich erzeugte Bekleidung aus natürlichen Stoffen international zu vermarkten. Durch die Verwendung von Naturmaterialien und deren ökologisch nachhaltige Weiterverarbeitung will ompura ein Zeichen für den achtsamen Umgang mit den Ressourcen von Mensch und Umwelt setzen. ompura-Eigentümer Robert Sinnegger: "Eine natürliche Bekleidung, die durch individuell gestaltbare Produkte dem persönlichen Anspruch auf Einzigartigkeit gerecht wird."

Natürlich, individuell und fair

Als Gegentrend zu "Ich will alles - und das sofort - zum halben Preis" bietet ompura individuell gestaltbare Kleidung aus 100% Naturstoffen. Besonderen Wert legt Firmengründer Sinnegger auf folgende Werte:

Natürlich und nachhaltig: ompura Produkte werden ausschließlich aus nachwachsenden, naturreinen Materialien gefertigt und unter Berücksichtigung höchster Umweltstandards in Österreich erzeugt.

Individuell und bunt: Jedes ompura Modell wird durch individuelle Farbzusammenstellung und Größenanpassung zum ganz persönlichen Einzelstück. Die acht verfügbaren ompura Farben schaffen eine Fülle von einzigartigen Kombinationsmöglichkeiten.

Ehrlich und fair: Die ompura Kleidung wird ausschließlich in österreichischen Familien- bzw. Kleinbetrieben sorgfältig gefertigt. Hohe Arbeitsstandards und faire Bezahlung gewährleisten wichtige menschliche und soziale Bedürfnisse.

Die Produkte für Outdoor und Mode werden aus vier verschiedenen Walk- und Lodenstoffqualitäten gefertigt. Unter www.ompura.com wird jeder Besucher zum kreativen Designer, die Farben und die Größe jedes Produktes werden nach Vorlieben der Kunden angepasst. Die individuelle Zusammenstellung wird danach als Einzelstück für die Kunden gefertigt. Die Lieferzeit beträgt rund drei Wochen. Im Sinne von ehrlich und fair gibt es bei ompura weder einen Ausverkauf noch Rabattaktionen.

