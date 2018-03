Favoriten: Alte Filme und neue Musik am Columbusplatz

Film-Festival "Stumm & Laut 2013", Info: 0699/128 71 500

Wien (OTS) - Das diesjährige Festival "Stumm & Laut" findet von Donnerstag, 5. September, bis Samstag, 7. September, statt. An diesen drei Abenden werden auf dem Columbusplatz in Favoriten historische Stummfilme unter freiem Himmel präsentiert und mit zeitgemäßer (elektronischer) Live-Musik umrahmt. Der Streifen "Panzerkreuzer Potemkin" (UdSSR 1925, Sergei Eisenstein) läuft am Donnerstag, 5. September. Sicherlich ebenso interessant ist die Produktion "20.000 Meilen unter dem Meer" (US 1916, Stuart Paton) am Freitag, 6. September. Am Samstag, 7. September, ist nach dem kurzen Vorprogramm "Der scheintote Chinese" der feine Silhouetten-Trickfilm "Die Abenteuer des Prinzen Achmed" (DE 1926, Lotte Reiniger) zu sehen. Gegen 20.00 Uhr beginnen die Vorführungen. Der Zutritt ist frei. Für den jeweils passenden Sound sorgen alternierend Chrono Popp plus Hans Holler sowie Rom Azul Chi-Base-X und Wandl. 10 Jahre wurde das Festival am Laaerberg durchgeführt. Seit 2011 geht das Film-Fest "Stumm & Laut" am Columbusplatz über die Bühne. Der Verein "St. Balbach Art Produktion" organisiert das Projekt in Kooperation mit dem Verein "Kulturraum 10". Auskünfte: Tel. 219 85 45, "Hotline":

Tel. 0699/128 71 500. Zuschriften an die Veranstalter per E-Mail:

office@stbalbach.at.

