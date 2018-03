Termine am 2. September in der "Rathauskorrespondenz"

09.00 Uhr, Presse- und Fototermin: "Schulstart in Wien" mit Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl (8., Volksschule Lange Gasse 36) 11.00 Uhr, Pressekonferenz und Fototermin "Ottakringer Straße Neu" mit u.a. Vbgmin Vassilakou, Bezirksvorsteherin Pfeffer (Hernals), Bezirksvorsteher Prokop (Ottakring) (Restaurant Saloon, 17., Ottakringer Straße 48) 11.30 Uhr, Pressekonferenz der FPÖ Wien "FPÖ-Klausur, Aktuelles zum NR- Wahlkampf" mit KO Gudenus (Suite Hotel Kahlenberg, Seminarraum Ballsaal 1, 19., Am Kahlenberg 2-3) 12.00 Uhr, Presse- und Fototermin: "Spatenstich für neuen Wien- Work Standort in aspern Seestadt" mit u.a. Sozialminister Hundstorfer, Vbgmin Brauner und StRin Wehsely und (22., aspern Seestadt) 18.30 Uhr, Sportler für Sportler Diversity Lauf mit StR Oxonitsch (3., Stadtpark, vis a vis Marriott Hotel)

