Letzte freie Studentenapartments im MILESTONE nahe der neuen WU

Eröffnung des Studentenheims der besonderen Art am 1. Oktober 2013

Nachfrage nach den modernen Einzelapartments ungebrochen

Wenige Apartments noch zu haben

Ein neues Uni-Jahr steht bevor. Wer seinen Studienplatz bereits in der Tasche hat, hat im besten Fall auch schon ein Dach über dem Kopf. Denn die Studentenheime sind bereits so gut wie ausgebucht und die Nachfrage ist weiterhin ungebrochen. Gut, dass am 1. Oktober 2013 das MILESTONE eröffnet wird - neben dem neuen WU Campus in Wien Leopoldstadt. Mit seinen 429 Studentenapartments, vielen Zusatzservices und einer fairen All-In-Miete inklusive aller Nebenleistungen bietet MILESTONE eine neue Wohnform. Studenten aus dem In- und Ausland - vom Erstsemester bis zum Austauschstudenten -haben sich bereits eines der Einzelapartments gesichert und freuen sich auf den Einzug. Die Auslastung liegt bereits bei über 80 Prozent. Spätentschlossene haben somit noch die Chance, sich eines der letzten freien Apartments zu sichern.

MILESTONE hat dabei an alles gedacht: Die Studentenapartments sind hell, freundlich, modern möbliert und voll ausgestattet. Jedes Studentenapartment bietet auf 24 m2 ein Designerbad, eine eigene Küche mit Mikrowelle, Kühlschrank und Cerankochfeld, Zimmersafe und jede Menge Stauraum. MILESTONE schafft ein hochwertiges Wohnerlebnis mit Design- und Qualitätsanspruch, das Studierenden die ideale Base bietet, um sich zu vernetzen, etwas Neues zu erleben und sich wie zu Hause zu fühlen. Services wie eine 240 m2 große Dachterrasse, ein Fitnessraum, Study Lounges, eine Washing Lounge, ein 1000 m2 großer Garten, ein Partyraum am Dach und die 290 m2 große Lobby machen das Studentenleben noch annehmlicher.

Die Lage ist ideal: Das Haus ist nur 5 Minuten zu Fuß von der neuen WU entfernt, der Grüne Prater ist in unmittelbarer Nähe, die U2 befindet sich direkt vor der Haustür - diese U-Bahn verbindet alle großen Universitäten Wiens miteinander und bringt die Bewohner zu jedem Zugangspunkt der Innenstadt.

Und das alles gibt es zu einer All-In Miete zu Euro 550 im Monat, die alle Kosten abdeckt: Vollmöblierung, 1x monatliche Apartmentreinigung, Internet, SAT-Anschluss, alle Verbrauchskosten, Fitnessraum, Study Lounges etc.

MILESTONE:

Die Idee für MILESTONE, das neue Wohnkonzept für Studenten, wurde 2011 geboren. Das Ganze begann mit einem Baugrund im 2. Bezirk, für den die IC Projektentwicklung auf der Suche nach einer ihrem Credo entsprechenden besonderen Nutzungsidee war, nämlich stets besondere, außergewöhnliche Projekte zu entwickeln. Nachdem der neue Standort der Wirtschaftsuniversität - in 150 m Entfernung von MILESTONE - 2010 beschlossen war und der Zeitplan für die Realisierung feststand, war für die IC klar, dass an diesem Standort eine völlig neue Art von Studentenwohnheim entstehen muss. Internationale Vergleiche, Trends und Studien über die Wohnbedürfnisse der Studenten haben die IC zu der Produktidee MILESTONE geführt. MILESTONE ist das erste freifinanzierte Studentenheim in Wien. Die Eröffnung weiterer MILESTONE-Gebäude in mehreren europäischen Städten in den nächsten Jahren ist geplant.

