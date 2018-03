Preise und Prämien - alle Seiten gewinnen mit den Einladungsprogrammen der Kanton-Messe

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Gute Geschäfte basieren auf mehr als guten Produkten und Dienstleistungen. Verbindungen müssen hergestellt und Bemühungen belohnt werden. In diesem Sinne geben die immer beliebteren Einladungsprogramme der Kanton-Messe Käufern und Ausstellern die Chance, den Erfolg der Veranstaltung mit Anderen zu teilen.

Mit den Belohnungsprogrammen "Regular Buyer Inviting Friends" (RBIF) und "Exhibitors Invite Purchasers" (EIP) wird die Vernetzung auf der Kanton-Messe so profitabel wie nie zuvor. Das auf der 107. Kanton-Messe eingeführte RBIF-Programm ist für überseeische Käufer gedacht und fand bereits begeisterte Aufnahme.

Zur Teilnahme am RBIF-Programm melden sich häufige Teilnehmer einfach bei BEST (Buyer E-Service Tool) auf der Website der Messe an und senden Einladungsschreiben an Kollegen und Bekannte. Erstmals teilnehmende Käufer, die das Einladungsschreiben vorweisen, erhalten einen kostenlosen Messeausweis. Der Einladende und der neue Teilnehmer bekommen außerdem die Chance, Gutscheine für Mahlzeiten und Erfrischungen zu gewinnen oder an einem VIP-Lunch teilzunehmen.

Das auf der 113. Kanton-Messe eingeführte EIP-Programm( )gibt Ausstellern die Möglichkeit, alte und neue Käufer auf einer Online-Plattform einzuladen. Unternehmen, die mit den meisten Käufern in Kontakt treten, werden für ihre Bemühungen anerkannt und belohnt. Von der professionellen Korrespondenz, der verstärkten Teilnahme und den zusätzlichen Kontakten profitieren alle.

Was die Erlangung neuer Geschäfte betrifft, hat sich das EIP-Programm bereits bewährt. Für die 113. Kanton-Messe wurden 7684 Einladungsschreiben von Ausstellern versendet. 2060 Käufer folgten der Einladung zur Messe, darunter 250 neue Teilnehmer.

Viele am EIP-Programm teilnehmende Aussteller haben ihre Zufriedenheit mit dem neuen Programm ausgedrückt.

"Die bequem zu erreichende Online-Plattform macht das EIP-System sehr benutzerfreundlich", sagte Wang Daze, CEO von Solidtop Co. Ltd., einem der Gewinner des Programms. "Wenn Aussteller die Möglichkeit zur professionellen Einladung von Kunden erhalten, nehmen natürlich auch mehr Käufer teil."

Für die 114. Kanton-Messe am 15. Oktober wurde das EIP-Programm bereits um einen Schwerpunkt auf Öffentlichkeitsarbeit erweitert und mit verbesserten Prämien ausgestattet. Die dank den Einladungsprogrammen der Messe zusammenkommenden häufigen und neuen Käufer und Aussteller können einem äußerst lohnendem Ereignis entgegen sehen. Wie es so schön heißt, Punkte bringen Preise.

